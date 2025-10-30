Diretor executivo da Funjope participa de Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura

A Prefeitura de João Pessoa está participando do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados, evento que teve início neste domingo (26) e segue até esta terça-feira (28) em Salvador (BA). O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, é quem representa a gestão municipal. Ele é vice-presidente da região Nordeste do Fórum e reforça que o encontro fortalece a política nacional.

“Esse encontro tem um caráter todo especial, que vai marcar a retomada das nossas atividades. Nós estamos trabalhando no sentido de fortalecer a política nacional de cultura, que é encabeçada pela ministra Margareth Menezes, mas, sobretudo, conseguimos definir o papel e a contribuição dos municípios. Nós temos um perfil municipalista e o próprio prefeito Cícero Lucena nos estimula bastante a isso, porque ele é da Frente Nacional dos Prefeitos”, observou Marcus Alves.

Então, conforme o diretor, o trabalho é feito no sentido de fortalecimento, da contribuição e da presença dos municípios em toda a política nacional que envolve o Sistema Nacional de Cultura, as comissões tripartites junto ao MinC e a outros organismos. “Nós estamos tendo aqui três dias de trabalho bastante forte, com capacidade de formularmos todo um conjunto de ideias e de sugestões para os próximos anos à frente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados”, acrescentou. O evento tem a presença do prefeito de Salvador, Bruno Reis, e da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos.

Nesta segunda-feira (27), o evento contou com diversas palestras, entre elas, de Eliane Parreiras, secretária de Cultura de Belo Horizonte (MG) e presidente do Fórum Nacional. “Esse encontro é, não só um momento de encontro com o Ministério da Cultura de uma maneira muito estratégica, com uma conversa muito sólida durante um dia inteiro de reuniões com várias áreas para discutirmos o Sistema Nacional de Cultura, Plano Nacional de Cultura, Comitê Intergestor de Gestão (CIT) e um debate sobre a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), sistema de financiamento, sistema de indicadores. É uma pauta muito densa com o Ministério da Cultura”, afirma.

Eliane Parreiras também destacou a presença do diretor Marcus Alves no evento. “O Marcus é uma presença muito importante no Fórum, porque ele tem uma memória muito grande, tem um papel importante de mobilização em momentos que o Fórum não estava tão mobilizado. Ele está sempre muito presente com sua memória e com essa mobilização, não só regional – ele como vice-presidente da região Nordeste -, mas como uma mobilização nacional no sentido dessa presença e do fortalecimento dessa rede. Poder ter a presença dele aqui nos ajudando e apoiando na mobilização, articulação e pactuação nesse momento estratégico é muito importante”, avaliou.

Programação – Nesta terça-feira (28), os participantes passam por um momento de revisão do regimento interno. Depois, acontecem duas oficinas relacionadas aos indicadores, inclusive com um novo parceiro que é a Fundação Itaú. “É um momento muito importante”, ressalta Eliane Parreiras.

A programação também inclui um encontro com o Ministério da Cultura, abordando o tema ‘Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura’. O evento segue nesta terça com uma assembleia geral seguida do painel ‘Indicadores e Cultura: Uso de dados para o fortalecimento da gestão de políticas públicas e programas culturais’, e termina com o relato da experiência ‘Festival Salvador Cidade da Música + Rede Brasileira de Cidades Criativas da Unesco’.