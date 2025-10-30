quinta-feira, outubro 30, 2025
Confira a artilharia do Campeonato Paraibano Feminino 2025

A disputa do Campeonato Paraibano Feminino 2025 começou no dia 25 de outubro. São dez clubes em busca do título estadual. E é claro que as goleadoras estão afiados em busca da artilharia da competição. Por isso, o Jornal da Paraíba atualiza o ranking de artilharia.

Paraibano Feminino 2025 está em andamento. (Foto: João Neto/Botafogo-PB)

7 GOLS

2 GOLS

1 GOL

  • Aline (Marretinha)
  • Ana (Serrano-PB)
  • Clarisse (Marretinha)
  • Debora (Kashima-PB)
  • Emmily (Kashima-PB)
  • Esther (Kashima-PB)
  • Fabiana (Kashima-PB)
  • Juliana (Marretinha)
  • Luana (Fluminense-PB)
  • Maria Eduarda (Kashima-PB)
  • Maria Eduarda (Spartax)
  • Maria Priscila (Marretinha)
  • Mayara (Botafogo-PB)
  • Vitória (Marretinha)

1 GOL CONTRA

  • Jeniffer (Guará) – para o Marretinha, na 1ª rodada

