A disputa do Campeonato Paraibano Feminino 2025 começou no dia 25 de outubro. São dez clubes em busca do título estadual. E é claro que as goleadoras estão afiados em busca da artilharia da competição. Por isso, o Jornal da Paraíba atualiza o ranking de artilharia.

Paraibano Feminino 2025 está em andamento. (Foto: João Neto/Botafogo-PB)

Confira a artilharia do Campeonato Paraibano Feminino 2025

7 GOLS

2 GOLS

1 GOL

Aline (Marretinha)

Ana (Serrano-PB)

Clarisse (Marretinha)

Debora (Kashima-PB)

Emmily (Kashima-PB)

Esther (Kashima-PB)

Fabiana (Kashima-PB)

Juliana (Marretinha)

Luana (Fluminense-PB)

Maria Eduarda (Kashima-PB)

Maria Eduarda (Spartax)

Maria Priscila (Marretinha)

Mayara (Botafogo-PB)

Vitória (Marretinha)

1 GOL CONTRA

Jeniffer (Guará) – para o Marretinha, na 1ª rodada

