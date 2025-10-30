Confira a artilharia do Campeonato Paraibano Feminino 2025
A disputa do Campeonato Paraibano Feminino 2025 começou no dia 25 de outubro. São dez clubes em busca do título estadual. E é claro que as goleadoras estão afiados em busca da artilharia da competição. Por isso, o Jornal da Paraíba atualiza o ranking de artilharia.
7 GOLS
2 GOLS
1 GOL
- Aline (Marretinha)
- Ana (Serrano-PB)
- Clarisse (Marretinha)
- Debora (Kashima-PB)
- Emmily (Kashima-PB)
- Esther (Kashima-PB)
- Fabiana (Kashima-PB)
- Juliana (Marretinha)
- Luana (Fluminense-PB)
- Maria Eduarda (Kashima-PB)
- Maria Eduarda (Spartax)
- Maria Priscila (Marretinha)
- Mayara (Botafogo-PB)
- Vitória (Marretinha)
1 GOL CONTRA
- Jeniffer (Guará) – para o Marretinha, na 1ª rodada
