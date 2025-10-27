Governo da Paraíba investe R$ 1,7 bilhão em obras e ações na cidade de Patos, que completa 122 anos — Governo da Paraíba

A cidade de Patos, no sertão paraibano, completa 122 anos, nesta sexta-feira (24), sendo um polo regional que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Desde 2019, o Governo do Estado da Paraíba promove investimentos que somam R$ 1,7 bilhão no município, contribuindo com o crescimento econômico e levando mais qualidade de vida para os habitantes desta cidade conhecida como Morada do Sol.

O governador em exercício Lucas Ribeiro parabenizou a cidade de Patos e reforçou o compromisso do Governo na realização de ações que gerem o desenvolvimento do município. “Patos representa a força do Sertão e o espírito trabalhador da Paraíba. A gente celebra essa data reafirmando o nosso compromisso, estando presente, lado a lado com o povo patoense, impulsionando o desenvolvimento e o futuro da região. Recentemente, tivemos a alegria de entregar obras importantes e fui honrado nesta semana com o Título de Cidadão patoense, o que reforça ainda mais o nosso compromisso com esta cidade”, afirmou.

Somente na área da saúde, o Governo do Estado, investiu R$ 1,04 bilhão para melhorar o atendimento e a estrutura das unidades hospitalares em Patos. Entre as ações concluídas, vale ressaltar o custeio do Hospital Regional de Patos Dep. Janduhy Carneiro e Hospital do Bem (Centro de Oncologia do Sertão), entre 2019 e 2024: realização de 558.887 procedimentos clínicos (atendimentos de urgência e emergência, oncológicos, atendimentos ambulatoriais de traumatologia e internações), 26.454 cirurgias (oncológicas), 1.015.945 exames (por imagem, diagnósticos em exames clínicos, exames de imagem e laboratoriais), 1.198 diagnósticos por anatomia patológica e citipatologia, 519 imuno-histoquímica 10.847 procedimentos de quimioterapia e 1.052 internações por Covid.

Além disso, tem o custeio da Maternidade Peregrino Filho e do Hospital Infantil de Patos Dep. Noaldo Leite; a realização de 5.150 cirurgias, pelo Opera Paraíba, entre 2024 e 2025; a realização de 3.998 procedimentos pelo Programa Coração Paraibano, em 2024 e 2025; aquisição de equipamentos médico-hospitalares (incluindo a Hemodinâmica) para os Hospitas Regional Dep. Janduhy Carneiro, Infantil Noaldo Leite, do Bem e Maternidade Peregrino Filho, entre 2019 e 2023. O Governo da Paraíba também está construindo o Hospital de Clínicas e Traumatologia do Sertão, entre outras ações.

Patos também tem investimentos do Estado na Habitação. São mais de R$ 260 milhões investidos em ações como a Implantação do sistema de energia fotovoltaica (solar) no Condomínio Cidade Madura e construção de 856 unidades habitacionais (Apartamentos), sendo 424 unidades no Residencial São Judas Tadeu I e 432 unidades no Residencial São Judas Tadeu II.

Já na área da educação foram R$ 42,8 milhões investidos em Patos, desde 2019. A cidade foi contemplada com a construção de ginásio coberto, com vestiário, e reforma da Escola Estadual Auzanir Lacerda; reforma da ECI Monsenhor Manoel Vieira; reforma da ECI Dionísio da Costa; manutenção da Escola Estadual Lúcia Wanderley de Freitas; manutenção da ECIT Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque; aquisição e distribuição de 32.270 cestas básicas para os alunos da rede estadual, entre 2020 e 2021 e outras ações que mudaram a realidade da educação no município.

A cidade de Patos também foi beneficiada com a reforma e adequação do prédio do Centro de Comercialização Calçadista e a conclusão da adequação do Parque Religioso da Cruz da Menina. Além disso, o Governo do Estado vai construir o Centro de Convenções do Sertão, no município.

Nos últimos anos, a gestão estadual também entregou o Prédio do Centro Integrado de Comando e Controle, além da locação de 42 viaturas para a PMPB, para os Batalhões e Companhias em Patos e a aquisição de equipamentos e materiais para o Corpo de Bombeiros, como desencarcerador hidráulico, quadriciclos, equipamentos autônomos de respiração com cilindros e extintores de incêndio.

Os patoenses também receberam investimentos na área de Desenvolvimento Humano que somam mais de R$ 31 milhões. Podemos citar o Restaurante Popular; o Projeto Acolher: repasse para o custeio do Instituto dos Cegos de Patos, entre 2019 e 2022; Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 10.453 famílias; Custeio do SINE e da Casa da Cidadania; Programa de Aquisição de alimentos, beneficiando 427 famílias, em 2024.

E os investimentos em Patos continuam. O Governo do Estado vai construir o Passeio Metálico da Ponte sobre o sangradouro do Açude Jatobá em Patos; vai fazer a reforma e automação das elevatórias de água bruta, localizadas na Barragem de Capoeira; construir a vila olímpica; um campo de futebol society; a Casa da Mulher Brasileira e outras obras.