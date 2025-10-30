GESTÃO MUNICIPAL ESTÁ PRÓXIMA DE CONCLUIR O CORTE DE TERRAS EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Gestão Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria de Agricultura, Pesca, Pecuária e Recursos Hídricos (SEMAPE) tem agilizado o corte de terras na zona rural. De acordo com levantamento feito pela SEMAPE, nesta quinta-feira (17), cerca de 90% dos agricultores do município já foram atendidos.





Para o secretário Mariozan dos Anjos, gestor da pasta, a conclusão ocorrerá em breve. “Falta pouco para finalizarmos. Atender todos nossos agricultores é compromisso da gestão Jackson Dantas e Ricardo Medeiros”, frisou o secretário, mostrando que todo corpo técnico da SEMAPE tem se dedicado para agilizar e concluir esta ação com sucesso.





Até o presente momento já foram atendidos agricultores do Badaruco, Umbuzeiro, Alto Grande, Mesquita, Riacho das Ovelhas, Barra do Rio, Quixabinha, Riacho do Olho D’água, Olho D’água, Brabo, Bom Descanso, Sítio Flores, Viração, Riacho do Roçado, São Paulo, São Francisco, Riachão I e II, Viração II, Barro Branco, Serrota, Assentamento Seridó (Caatinga Grande), Bonito e São Pedro.