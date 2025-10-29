Estudantes da Rede Municipal de Ensino participam da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Aproximadamente 200 pessoas, entre professores, mediadores e estudantes de 18 escolas da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de João Pessoa vão participar da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), principal evento de popularização científica do país. O evento, organizado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), acontece nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro no Espaço Cultural José Lins do Rego.

Segundo Elisson Dutra, diretor do Departamento de Informática Escolar da Secretaria de Educação (Sedec), os alunos estão distribuídos em três grupos: 116 alunos vão participar do Campeonarte; mais 12 equipes representando 9 escolas vão participar da Mostra de Robótica, além de 12 alunos que vão participar do Stand da Educação.

“Essas equipes vão se revezar nos três dias do evento na apresentação dos projetos desenvolvidos durante o ano escolar, e que foram já apresentados na Mostra Nacional de Robótica, que aconteceu em Vitória (ES), na qual cinco deles receberam menção honrosa e estão concorrendo a bolsas do CNPQ para expandir a pesquisa e melhorar os projetos já apresentados”, destaca.

Além da Mostra de Robótica, a Secretaria Municipal de Educação vai contar com o Stand da Sedec, no qual haverá a apresentação de três equipes que participaram da First Lego League – FLL, apresentando os seus projetos que também receberam menção honrosa na etapa nacional da FLL, este ano, em São Paulo (SP). No Stand estão envolvidos 12 alunos e 3 mediadores de tecnologia.

A Escola Municipal Frei Afonso, no Baixo Roger, integra as equipes que vão participar do Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. “Participamos recentemente da Mostra Nacional de Robótica e tivemos menção honrosa no evento. Foi muito bacana ter a certeza que nosso trabalho não foi em vão, não somente o nosso, mas dos alunos, porque os trabalhos foram protagonizados por eles. Nossa expectativa é que a gente possa também aprender mais em outro grande evento, agora na nossa cidade”, destaca Rodrigo Lira, professor de Práticas Ativas da unidade escolar.

O trabalho da Escola Frei Afonso que vai ser levado à Semana de Tecnologia é o SmartRain: Pluviômetro Digital Acessível de Monitoramento, capaz de medir a quantidade de chuva e emitir sinais de alerta para a comunidade em caso de chuvas intensas. Mateus Cândido, do 9º ano relata que foram utilizados materiais recicláveis e sustentáveis, como garrafas PET e linhas de nylon, a fim de reduzir custos e minimizar o impacto ambiental.

Ele fala da experiência de participar da Mostra Nacional de Robótica, em Vitória (ES). “Foi muito gratificante ganhar a Menção Honrosa e tivemos a oportunidade de conhecer outros trabalhos, perguntar como é que foi feito, tirar dúvidas e aprender com eles também. Daí a gente vai poder ter essa experiência em João Pessoa também”.

Para o estudante José Ariel, do 8º ano a viagem foi inesquecível. “Foi muito bacana que tivemos a oportunidade de viajar, representando a escola, o nosso estado. Agradeço ao professor que ajudou, deu suporte e aos companheiros da equipe também. A nossa equipe teve um bom resultado e tudo isso a pessoa leva para o futuro”.

O estudante do 8º ano, Lucas Cândido, irmão de Matheus, conta como a experiência pessoal dos alunos motivou a criação do projeto. “Desenvolver esse projeto tem sido muito legal”, ressaltou o aluno.

Além da Mostra Nacional de Robótica, o grupo participou, mais uma vez, da Olimpíada Brasileira de Robótica, na etapa nacional, em Vitória (ES). “Essas participações contemplam o nosso trabalho de anos de dedicação. É gratificante ver que nossos alunos estão realmente aprendendo e chegando em patamares em nível nacional e competindo com as melhores escolas e as melhores redes do país, de igual para igual. E é claro que nós queremos buscar cada vez mais melhores resultados”.

Na avaliação do professor, os estudantes passam por um processo de aprendizagem durante esses eventos, no qual resolvem problemas. “Trabalhamos incentivando a aprendizagem criativa, o pensamento computacional e a resolução de problemas, buscando o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e técnicas essenciais para o século 21”, reforça.

Campeonarte – Os alunos da Rede de Ensino Municipal também vão participar do Campeonato de Arte com Resíduos Eletrônicos (Campeonarte), dentro da programação da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Serão 116 estudantes, 29 equipes de 14 escolas municipais. Os alunos são da 7º e 8º anos, organizados em equipes de 3 e 4 integrantes e um docente orientador.

O Campeonarte é dividido em três modalidades, todas exigindo o uso de peças reaproveitadas de resíduos eletrônicos coletados pelas equipes inscritas: em Maquetes; Pintura e Robótica.

“Os alunos estão muito empolgados. Participar das oficinas preparatórias pôde proporcionar a eles um pouquinho de como é divertido mexer com resíduos eletrônicos e poder transformá-los. Estamos felizes em poder participar e trazer uma reflexão sobre os impactos ambientais, tanto no oceano quanto no meio ambiente. A gente já vem trabalhando esses temas desde o ano passado, então vai ser mais um momento de culminância em relação à proteção do meio ambiente”, destaca Pryscilla de Oliveira, professora de Robótica e Cultura Maker da Escola Aruanda, no Bairro dos Bancários.

Segundo ela, a escola Aruanda vai participar com três equipes no Campeonarte, além da Mostra de Robótica com os alunos do Fundamental I, que participaram recentemente da etapa nacional da First Lego League Explore, dentro do tema Cultura Oceânica, voltada para crianças de 6 a 10 anos, com foco na conscientização e inovação dos mares. “Nós desenvolvemos uma maquete de lego e um projeto de inovação ligado a uma solução inovadora, dentro da idade deles, que é 9 anos de idade”.

A estudante da Escola Municipal Aruanda, do 7º ano, Eva Carvalho, de 12 anos, participou de uma oficina preparatória de maquete, realizada esta semana na Estação Ciência. “Gostei muito de participar das oficinas do Campeonarte. Achei divertido e consegui explorar várias técnicas e tive acesso a um gabinete e pude desmontá-lo. É uma honra participar do Campeonarte antes da COP30, que vai falar sobre os problemas que são enfrentados pelos oceanos. Espero dar uma boa reflexão as pessoas sobre problemas que existem no oceano”.

Marisol Fernandes, também aluna do 8º ano da Escola Aruanda, participou da oficina de pintura. “Foi muito divertido. A gente pôde mexer com as tintas, sprays, pincéis e reutilizar os materiais com bastante proteção quando se tratava dos resíduos eletrônicos. Tenho altas expectativas para o Campeonarte e a Semana de Ciência e Tecnologia, porque imagino que será tão divertido quanto foram as oficinas”.

Semana de Tecnologia – Este ano a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), tem como tema ‘Planeta Água: Cultura Oceânica para Enfrentar as Mudanças Climáticas no Meu Território’. A discussão é voltada para a importância da preservação dos recursos hídricos e o papel da ciência na adaptação às mudanças climáticas, em consonância com a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021–2030), da Unesco.

Nesta edição em João Pessoa estão confirmadas, até o momento, minieventos, exposições científicas, oficinas, palestras, painéis, mostra de filmes, experiências interativas, apresentações culturais, podcast em Ciência, Tecnologia e Inovação durante todo o dia com entrevistas que irão ao ar em tempo real com experts da inovação tecnológica no Estado, além de mostra de projetos inovadores desenvolvidos por estudantes, pesquisadores e empreendedores locais.

O evento é voltado para a comunidade científica, professores, pesquisadores, estudantes e o público em geral. O acesso é gratuito, aberto para todos os públicos.