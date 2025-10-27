Encontro de Mulheres do Agro debate o protagonismo feminino no Semiárido — Governo da Paraíba

O “Protagonismo Feminino no Semiárido” foi o tema abordado durante a realização do projeto Encontro de Mulheres do Agro, realizado neste sábado, dia 25, no auditório da Secretaria Municipal de Turismo, localizado no Largo da Estação Ferroviária do município de Sousa. O evento, promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), fez parte da programação da 1ª Feira Agropecuária de Sousa (Feagros), que ocorre até este domingo, dia 26.

Participaram do projeto, mulheres de destaque em diversas áreas na região. Professora, política, delegada, agricultora, zootecnóloga, entre outras, apresentaram suas experiências de vida e profissionais.

O Encontro de Mulheres do Agro foi aberto pela assessora de Gestão Social e idealizadora do projeto, Márcia Dornelles, que explicou que o projeto surgiu a partir da necessidade identificada pela Sedap-PB de se reconhecer a importância do trabalho da mulher no campo. Ela ressaltou que as mulheres representam 53% do eleitorado paraibano, mas têm pouca participação política.

Márcia Dornelles apontou que “a gente luta por igualdade e não consegue ter a igualdade. E deveria está lutando por equidade. Ainda somos tão poucas na participação política”. Ela fez um breve relato histórico mostrando como são recentes as conquistas das mulheres.

Em seguida, a professora do Instituto Federal de Educação da Paraíba (IFPB), do campus de Sousa, Tatiana Gouveia, falou sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na luta para terem seus direitos reconhecidos. Ela também destacou a necessidade das mulheres se apoiarem e continuarem lutando. “Mulheres inspiram outras mulheres. E essa diversidade de mulheres faz com que nós saibamos a nossa responsabilidade na luta por uma sociedade mais justa”, afirmou.

Já a extensionista rural da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regulação Fundiária (Empaer), Ana Cristina, destacou o trabalho realizado pelo órgão junto às mulheres do campo. Ela enfatizou que “o papel da mulher na agricultura familiar é muito importante” e disse que as mulheres precisam perceber esse valor e buscar a igualdade no reconhecimento no protagonismo das atividades do campo.

A vereadora do município de Prata e empreendedora Aparecida Nóbrega também participou do evento. Ela fez um breve histórico de sua vida pessoal e dos mais de 30 anos de atuação política. “A gente tem que ocupar esses espaços, tem que está participando”, comentou. Ela apontou que o caminho para a mulher ser protagonista passa por adquirir conhecimento.

Outra participante do Encontro de Mulheres do Agro durante a 1ª Feagros foi a delegada da Polícia Civil, Patrícia Fernandes, titular da Delegacia Especializada da Mulher do município de Sousa. Ela defendeu que a conquista do protagonismo feminino passa pelo ambiente familiar. “A partir de dentro da nossa casa, do nosso marco zero, que a gente seja respeitada”, frisou. Ela acrescentou que “é necessário que a semente seja plantada dentro da nossa casa, que isto seja o início para as novas gerações”.

A advogada e superintendente de Convênios de Sousa, Larissa Abrantes, falou sobre o acesso das mulheres do campo ao crédito. “Existem várias linhas de crédito só para mulheres. Estamos trabalhando para que nós mulheres tenhamos acesso a esses meios. Nós temos que ter coragem para empreender”, comentou.

A também advogada e primeira vereadora reeleita de Sousa, Bruna Pires Veras, que atualmente é secretária de Educação do município, lembrou que tanto o meio rural quanto a política ainda são ambientes essencialmente masculinos. Contudo, ela apontou que a construção de uma sociedade igualitária passa por uma construção familiar. “A mulher pode ocupar e se destacar em qualquer área. Mas que seja uma escolha dela, uma decisão dela”, comentou, acrescentando que, para ser protagonista, a mulher necessita acumular conhecimento: “Informação é poder”.

Também participou do Encontro de Mulheres do Agro a presidente da Associação dos Agricultores Familiares e dos Empreendedores Familiares Rurais Xique Xique, Suze Gomes, Ela falou que “fazer parte do grupo de mulheres camponesas é motivo de muito orgulho”.

A zootecnista e coordenadora de Garantia da Qualidade do Laticínio Ísis, Késsia Fernanda, lembrou os desafios que enfrentou para se destacar em uma atividade ainda ocupada predominantemente por homens. Ela afirmou que no início alguns homens duvidaram que pudesse ter êxito, mas ela demonstrou que a competência não se mede pelo gênero da pessoa. “O nosso lugar é onde a gente quer estar. A gente precisa de mulheres que se dêem as mãos”, completou.

Outra participante do evento foi Vera Vernaide, diretora de Meio Ambiente do Município e idealizadora do Grupo Mulheres Camponesas de Sousa. “O respeito é a base”, afirmou. E complementou: “Sei que é muito bom ter o espaço de fato que se tem direito”. Ela também enfocou a necessidade das mulheres se apoiarem na luta para que todas possam crescer.

A secretária de Agricultura do município de Vieirópolis, Maria Sarmento, contou sua experiência à frente da pasta. Lembrou que por ser mulher enfrentou preconceito por parte de alguns homens. “Alguns homens olhavam meio de lado, não gostava de ter que receber ordens de uma mulher”, recordou.

O Encontro de Mulheres do Agro na 1ª Feagros foi encerrado por Márcia Dornelles. Ela reforçou a necessidade das mulheres se unirem. “A gente tem que trabalhar juntas”, finalizou.

A 1ª Feagros é uma realização da Prefeitura de Sousa com apoio do Governo do Estado através da Sedap-PB. A feira do agronegócio de Sousa tem exposição de caprinos e ovinos e concursos de raças e torneio leiteiro com premiação de R$ 50 mil. Vários produtores expõem produtos de artesanato e implementos. O evento também tem como parceiros o Sebrae-PB, Associação Paraibana de Criadores de Caprinos e Ovinos (Appaco), Federação de Agricultura da Paraíba (Faepa), Sistema Nacional de Aprendizagem Rural na Paraíba (Senar-PB), Bando do Nordeste e Grupo Teatro Oficina.