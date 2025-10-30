Em Esperança, Lucas Ribeiro entrega unidades habitacionais e inspeciona obra de Centro Especializado em Reabilitação — Governo da Paraíba

O governador em exercício Lucas Ribeiro seguiu a agenda no Agreste, na tarde desta segunda-feira (27), com a entrega de unidades habitacionais do Residencial Alpha Green, em Esperança, beneficiando a 100 famílias. Ainda no município, o governador em exercício também inspecionou as obras do Centro Especializado em Reabilitação (CER II), com investimentos de R$ 6,5 milhões.

“O Centro de Reabilitação é uma importante iniciativa de inclusão, através de uma parceria do Governo do Estado com o Governo federal para a interiorização desse serviço. As pessoas não precisarão mais se deslocar até Campina Grande ou João Pessoa para atendimento. O CER II representa a garantia de serviço humanizado e de qualidade aos pacientes”, declarou Lucas Ribeiro.

O Centro ampliará a oferta de atendimentos a pessoas com deficiência e necessidades de reabilitação física, intelectual e auditiva. “Há dois meses demos início à construção do CER II de Esperança. Essa é uma das mais de 50 obras em execução pela Secretaria de Estado da Saúde e integra o compromisso do governo de reestruturar toda a rede estadual de saúde”, destacou o secretário de estado da saúde, Ari Reis.

Moradia – Em seguida, Lucas Ribeiro realizou a entrega de 100 unidades habitacionais do Residencial Alpha Green. Foram investidos mais de R$ 15,9 milhões, com uma contrapartida do Governo da Paraíba de R$ 23 mil por unidade habitacional para zerar a entrada, tornando possível a realização do sonho da casa própria em conjunto com o programa Minha Casa Minha Vida, do Governo federal.

O governador ressaltou o direito à moradia como uma das nossas maiores prioridades. “A nossa gestão chega junto das famílias, oferecendo subsídios que tornam possível o sonho da casa própria. Esse investimento mostra que quando unimos esforços, os resultados chegam mais rápido à população. Assim como no CER que está sendo construído aqui, acreditamos que o caminho é o da cooperação com o governo federal e as prefeituras e do compromisso com os direitos fundamentais das pessoas, especialmente o de ter um lar digno e seguro para viver”, ressaltou.

Entre os benefícios do Alpha Green, estão sistema de energia solar fotovoltaica, duas churrasqueiras, piscina com deck, salão de festas, salão de jogos, playground, miniquadra de areia, bicicletário e dry clothes. Os espaços foram entregues já mobiliados e as unidades habitacionais foram destinadas a famílias com renda mensal bruta entre R$ 1.412,00 e R$ 3 mil.

A presidente da Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba (Cehap), Emília Correia Lima, falou sobre a atenção da Paraíba em relação ao subsídio e modelo de parceria na política habitacional. “Nós escolhemos o empreendimento com exigências como energia solar nas áreas comuns para reduzir o custo do condomínio, área recreativa diferenciada com mais atrativos para os moradores, especialmente as crianças, entre outros detalhes para melhorar a experiência da moradia e conferir maior segurança às famílias”, afirmou.

A moradora Aldenice dos Santos falou sobre o significado de receber as chaves de sua moradia. “Meu sentimento hoje é de todos que estão aqui que moravam de aluguel: de gratidão por conquistar cada um de nós o nosso apartamento. As famílias que aqui irão morar estão felizes pela realização de um sonho, por no dia de hoje ter o privilégio de receber as chaves. Gratidão a todos que fazem parte da concretização deste empreendimento”, comemorou.

Também participaram das solenidades o deputado estadual Galego Sousa e os prefeitos Thiago Moraes (Esperança), Romero Martins (Montadas), Gerson Veríssimo (Olivedos), Francinildo Pimentel (Alagoa Nova), Cláudio Régis (Remígio) e Availdo Azevêdo (Araruna).