Coluna ‘CBN Motor’ volta ao ar na CBN em 05 de novembro com apresentação de Nick Lins

Quadro serpa apresentado pelo especialista em automobilismo Nick Lins. CBN João Pessoa

Os apaixonados por carros e por tudo que movimenta o mundo automotivo têm um novo ponto de encontro nas ondas do rádio. A coluna “CBN Motor” estará de volta à programação da CBN João Pessoa, a partir do dia 5 de novembro, sob o comando do especialista em automobilismo Nick Lins.

O quadro promete trazer as principais novidades do setor automotivo, dicas para motoristas, tendências do mercado e discussões sobre legislação de trânsito, tudo com a linguagem leve e informativa que marca a programação da CBN.

“Vou trazer dicas importantes para quem vive sobre quatro rodas, atualizar o público sobre o que está em alta no mercado e debater temas que fazem diferença no dia a dia de quem dirige”, disse Nick Lins.

A coluna vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10h30 da manhã, dentro do programa CBN João Pessoa, apresentado por Caio Ismael. O quadro reforça o compromisso da emissora com o jornalismo de serviço e com o público que acompanha de perto as inovações da indústria automobilística.