Por MRNews



Público detona Ana Castela e Bruna Biancardi após momento no Altas Horas: “As duas…”

O Altas Horas especial do Criança Esperança, exibido neste sábado (25), movimentou as redes sociais ao reunir Ana Castela, Bruna Biancardi e Neymar no palco do programa comandado por Serginho Groisman. O trio protagonizou momentos de descontração, mas um episódio específico envolvendo a cantora e a influenciadora acabou gerando polêmica e dividindo opiniões entre os internautas.

Durante o bate-papo, Neymar relembrou com bom humor as canções que marcaram sua infância e chegou a cantar o sucesso Cheia de Manias, do Raça Negra, ao lado da Boiadeira. Enquanto isso, Bruna Biancardi, que estava na plateia, interagiu com o apresentador e revelou que o craque “não cozinha nada”, arrancando risadas do público e dos convidados.

Animada, Ana Castela aproveitou a deixa para anunciar uma parceria inesperada com Bruna Biancardi. Segundo a sertaneja, ambas se unirão em um projeto especial de Natal.

“Vamos falar, Bruna? É no Instagram, mas é como se fosse um programa, assim… A gente vai fazer juntas um especial de Natal, cozinhando e conversando”, revelou a cantora, empolgada com a novidade.

Apesar do clima leve no estúdio, a reação do público nas redes sociais foi imediata — e nem um pouco positiva. Muitos internautas criticaram a aproximação entre Ana e Bruna, alegando que o gesto seria uma “provocação indireta” à influenciadora Virginia Fonseca, ex-namorada de Zé Felipe, atual parceiro de Ana Castela.

“Tudo isso pra cutucar a Virginia, mas já sabemos que tudo que a Bruna encosta não vinga”, comentou uma usuária no Instagram. Outra ironizou: “As duas maiores fãs da Virginia”, enquanto uma terceira apontou: “Que forçação de barra! Tudo parece ensaiado demais”.

Nos comentários, fãs de Ana defenderam a cantora e afirmaram que as críticas foram exageradas. “Gente, foi só uma brincadeira no programa, não tem nada demais”, escreveu uma seguidora. Já outros destacaram que a polêmica demonstra como qualquer atitude das celebridades hoje ganha proporções gigantes na internet.

Apesar das reações mistas, o episódio rendeu grande engajamento ao Altas Horas, que manteve boa audiência com o especial beneficente. Ana Castela, por sua vez, segue consolidando sua carreira no sertanejo e expandindo sua presença nas redes, enquanto Bruna Biancardi continua lidando com os holofotes por seu vínculo com Neymar e por aparições em eventos públicos.

Tags: Ana Castela, Bruna Biancardi, Neymar, Altas Horas, Serginho Groisman, Criança Esperança, celebridades, TV Globo, polêmica

Durante sua participação no programa Conversa com Bial, exibido na noite desta sexta-feira (24), a apresentadora Eliana não conteve a emoção ao recordar um episódio marcante que envolveu uma denúncia de abuso sexual infantil feita por uma menina de apenas sete anos, em Bauru (SP). O caso ocorreu em 2016, depois que a criança ouviu um alerta feito pela apresentadora em seu programa dominical no SBT.

Pedro Bial relembrou o momento ao ler uma notícia publicada na época, destacando o impacto que a mensagem de Eliana teve na vida da menina. A criança, ao assistir ao programa, ouviu a apresentadora incentivar vítimas de violência sexual a procurarem ajuda. Tocada pelas palavras, ela relatou à mãe que era abusada pelo próprio pai, o que levou à denúncia e à investigação do caso.

Visivelmente emocionada, Eliana contou que o episódio marcou profundamente sua trajetória.

“Isso me tocou profundamente. Naquela época, enquanto eu trabalhava para a família brasileira, ocorreu um caso muito grave de estupro coletivo. Sendo uma mulher à frente de um programa dominical, um espaço ocupado majoritariamente por homens por muitos anos, eu me senti na obrigação, Bial, de ser a voz de tantas mulheres”, disse a apresentadora.

Ela também destacou a importância de usar seu espaço na televisão para conscientizar o público sobre temas delicados e urgentes.

“Esse caso, para mim, foi o que me mostrou que valia a pena correr o risco, que valia a pena falar. Eu não falei sozinha. Trouxe pessoas que há anos denunciam, apoiam e acolhem mulheres para que elas não se sintam oprimidas e silenciadas. Espero que, com essa atitude, eu tenha colaborado para ajudar e salvar muitas outras”, completou Eliana.

O público que assistia ao Conversa com Bial se emocionou junto com a apresentadora e destacou nas redes sociais a sensibilidade e a coragem de Eliana ao tratar de um tema tão doloroso e, ao mesmo tempo, necessário. Sua fala reforçou a responsabilidade social da televisão e o poder transformador da comunicação quando usada para o bem.

Além de ser uma das figuras mais queridas da TV brasileira, Eliana também é reconhecida por seu engajamento em causas sociais, especialmente ligadas à proteção da infância e à valorização das mulheres. O relato emocionado serviu como lembrete de que a empatia e a informação podem, de fato, salvar vidas.

Tags: Eliana, Conversa com Bial, SBT, abuso infantil, denúncia de abuso, programas de TV, televisão brasileira, Pedro Bial

Paulo Zulu comove fãs ao desabafar sobre luta contra o câncer: “Quero expressar minha gratidão por estar vivo”

Aos 60 anos, o ator e modelo Paulo Zulu emocionou o público ao reaparecer nas redes sociais para falar sobre sua batalha contra o câncer de bexiga, doença que enfrentou duas vezes — a primeira em 2021 e a segunda em 2023. Conhecido por seu estilo de vida saudável e pela carreira marcante na televisão e nas passarelas, o artista compartilhou um vídeo recente no Instagram, transmitindo uma mensagem de força, fé e gratidão.

Em um tom sereno e confiante, Zulu iniciou o vídeo dizendo que desejava se comunicar diretamente com seus seguidores: “Quero expressar minha gratidão pelo carinho e preocupação das pessoas que acompanham meu trabalho. A vida é um presente e, por isso, sigo firme, cuidando da saúde e mantendo a mente positiva”.

Segundo o ator, ele continua realizando exames periódicos e mantendo sua rotina de atividades físicas e alimentação equilibrada, pilares que, segundo ele, foram fundamentais durante todo o tratamento.

Paulo Zulu mantém rotina saudável mesmo após cirurgias

Em março do ano passado, o modelo revelou que havia passado por uma cirurgia para retirar um novo tumor na bexiga, dois anos após o primeiro diagnóstico. Na época, ele tranquilizou os fãs explicando que o procedimento foi bem-sucedido e que continuava com acompanhamento médico constante.

Mesmo após duas cirurgias delicadas, Paulo Zulu não se afastou completamente de suas paixões: o surfe, o esporte e a natureza. Ele afirmou que permanecer ativo foi essencial para manter o equilíbrio emocional e físico. “O corpo responde ao que a mente acredita. Eu acredito na cura, acredito em Deus e sigo com fé”, declarou.

Reação dos fãs e mensagens de apoio

Assim que o vídeo foi publicado, as redes sociais do ator foram tomadas por mensagens de carinho e encorajamento. Muitos seguidores destacaram a força e o exemplo de superação que ele representa.

“Um guerreiro de verdade! Mesmo enfrentando uma doença tão difícil, continua inspirando com seu sorriso e humildade”, escreveu uma fã. Outro internauta comentou: “Você é a prova viva de que fé, disciplina e amor à vida fazem toda a diferença”.

Alguns seguidores também se mostraram surpresos com o diagnóstico, ressaltando o cuidado que Zulu sempre teve com o corpo e a saúde. “Um homem que sempre praticou esportes, se alimentou bem e ainda assim enfrentou o câncer… isso mostra que ninguém está livre, e que o importante é o diagnóstico precoce”, observou outro comentário.

Um exemplo de coragem e esperança

A história de Paulo Zulu reforça a importância da prevenção e dos exames regulares, especialmente para homens a partir dos 40 anos. O câncer de bexiga é mais comum do que se imagina e, quando identificado no início, as chances de cura são altas.

Zulu, que já foi galã de novelas como O Clone e Mulheres Apaixonadas, agora inspira por outro motivo: a forma com que encara a vida com serenidade, mesmo após os desafios. Ele encerrou sua fala no vídeo com uma reflexão que tocou profundamente os fãs:

“Agradeço por cada novo amanhecer. Agradeço pela oportunidade de continuar vivendo, aprendendo e ajudando quem está passando por momentos parecidos. Enquanto houver vida, há esperança.”

O depoimento sincero e inspirador de Paulo Zulu mostra que, mesmo diante da dor, é possível seguir em frente com dignidade e fé — uma mensagem poderosa que ecoa muito além das telas.

Categorias: Celebridades

Tags: Paulo Zulu, câncer de bexiga, saúde, superação, celebridades brasileiras

Acidente com Lucas Leto deixa fãs em choque: o que realmente aconteceu com o ator após a batida?

O ator Lucas Leto, conhecido por sua participação marcante em Vale Tudo e atualmente integrante do quadro Dança dos Famosos, viveu momentos de tensão na noite da última quinta-feira (23). Após uma confraternização com colegas do programa, o artista se envolveu em um acidente de carro no Rio de Janeiro que assustou fãs e amigos.

De acordo com informações confirmadas pela equipe de Lucas, o incidente aconteceu na zona Sudoeste da capital fluminense. O veículo em que ele estava — um carro de aplicativo — foi atingido por uma motocicleta que colidiu na traseira, causando o estilhaçamento do vidro traseiro e um grande barulho. Dentro do carro, além de Lucas, estavam a coreógrafa Mayara Araújo e o assessor pessoal do ator.

Momento do susto e primeiros atendimentos

O impacto causou pânico, mas felizmente ninguém se feriu gravemente. Lucas, que estava usando o cinto de segurança no banco de trás, saiu ileso, assim como os outros ocupantes. O motociclista envolvido recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, acionado imediatamente após a colisão.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu em um cruzamento movimentado e que o motociclista perdeu o controle pouco antes da batida. A Polícia Militar compareceu ao local e registrou a ocorrência.

A assessoria do ator divulgou uma nota informando que Lucas passa bem e agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas nas redes sociais. “Foi um susto, mas ele está bem e descansando em casa”, dizia o comunicado.

Repercussão nas redes sociais

Pouco após a notícia se espalhar, fãs lotaram os comentários das páginas oficiais do ator com mensagens de apoio. Muitos relembraram a simpatia e o carisma de Lucas na televisão e destacaram o alívio em saber que o acidente não teve consequências mais graves.

“Meu coração parou quando vi a notícia! Que bom que ele está bem!”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Lucas é um querido, merece toda proteção. Deus foi generoso.”

Despedida emocionante de “Sardinha”

Recentemente, Lucas também viveu outro momento marcante ao se despedir do personagem Sardinha, da novela Vale Tudo. O ator compartilhou que a reta final das gravações foi repleta de emoções e reflexões sobre sua trajetória artística.

Segundo ele, cada personagem deixa um pedaço importante de aprendizado. “Encerrar um ciclo como esse é sempre agridoce. Foi um papel especial, e eu me sinto grato por ter feito parte dessa história”, declarou.

Agora, recuperado do susto, Lucas Leto segue focado em novos projetos na Globo e nas apresentações do Dança dos Famosos, onde tem conquistado o público com sua energia e talento no palco.

Categorias: Celebridades, TV Globo, Dança dos Famosos

Tags: Lucas Leto, acidente, Dança dos Famosos, Vale Tudo, celebridades

Será que Jorginho Ninja mudou de verdade? Pai de Joélly volta em “Três Graças” e coloca a comunidade em alerta

Nos próximos capítulos de Três Graças, o público da novela das nove da Globo verá uma reviravolta que promete mexer com toda a trama da comunidade da Chacrinha. O retorno de Jorginho Ninja (Juliano Cazarré) após anos preso deixará todos em choque — especialmente Gerluce (Sophie Charlotte), que teme pelo bem-estar da filha, Joélly (Alana Cabral).

Depois de cumprir pena, Jorginho tenta mostrar que é um homem mudado. Ele se apresenta como alguém arrependido, disposto a reconstruir a vida e recuperar a confiança da família. Mas será que a transformação é verdadeira ou apenas mais um disfarce de um criminoso experiente?

O passado sombrio que Gerluce tenta esquecer

Gerluce ainda carrega cicatrizes profundas do tempo em que vivia sob o domínio de Jorginho Ninja, o antigo chefe da Chacrinha. Naquela época, o bandido impunha medo e controle sobre todos ao redor, inclusive sobre ela. Uma noite marcada por violência e humilhação mudou para sempre o destino da jovem, que acabou engravidando de Joélly.

Desde então, Gerluce criou a filha sozinha, escondendo dela a verdadeira identidade do pai. Joélly cresceu acreditando que ele havia morrido, e agora, com o retorno repentino de Jorginho, a verdade começa a se aproximar de uma revelação inevitável.

O reencontro e a desconfiança

Determinada a proteger Joélly, Gerluce tenta impedir qualquer aproximação entre pai e filha. Para ela, as palavras de arrependimento de Jorginho não passam de encenação. O comportamento cauteloso da cuidadora reflete o medo de reviver o passado e de ver a filha se iludir com um homem que, segundo ela, nunca foi digno de confiança.

Enquanto isso, Bagdá (Xamã), atual líder da comunidade, também demonstra preocupação com a presença do ex-comandante. Apesar de manter um ar de frieza, ele sabe que Jorginho ainda é temido e pode desequilibrar o poder local. A tensão entre os dois promete gerar momentos explosivos nos próximos capítulos.

Uma segunda chance ou uma nova armadilha?

A volta de Jorginho Ninja abre uma nova fase em Três Graças, marcada por conflitos morais, segredos e decisões difíceis. O público agora se pergunta: será que um homem capaz de tanto mal pode realmente mudar?

A novela tem explorado com intensidade os limites do perdão e o impacto do passado nas relações familiares. Gerluce, mesmo tentando se manter forte, ainda luta com o dilema entre proteger Joélly e permitir que ela descubra a verdade sobre o próprio pai.

Nos bastidores da trama, há quem diga que uma revelação bombástica está por vir — algo que pode transformar completamente a relação entre os personagens e redefinir o rumo da história.

Categorias: Novelas, Três Graças, Globo

Tags: novela das nove, Três Graças, Jorginho Ninja, Gerluce, Joélly, capítulos Três Graças, resumo novelas

Três Graças: segredo devastador vem à tona e muda tudo entre Gerluce e o pai desaparecido

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, exibida na Globo, o público será surpreendido por uma das revelações mais intensas da trama: o verdadeiro motivo que levou Joaquim (Marcos Palmeira) a abandonar Lígia (Dira Paes) e a filha Gerluce (Sophie Charlotte) quando ela ainda era criança. O reencontro entre pai e filha promete abalar as estruturas da história e revelar segredos que ficaram enterrados por décadas.

Na sequência prevista para ir ao ar ainda nesta semana, Joaquim surgirá vivendo de forma isolada em um ferro-velho na periferia, longe de todos. É lá que Misael (Belo), em recuperação após o atentado orquestrado por Santiago Ferette (Murilo Benício), decide se refugiar. A convivência forçada acaba expondo um lado de Joaquim que ninguém conhecia — um homem atormentado pelo passado e pelas escolhas que fez.

Durante uma conversa tensa, Misael questiona por que ele se afastou da própria família. Cansado de guardar o segredo, Joaquim desabafa: “Eu só me sinto bem quando tô sozinho. Nunca soube viver com ninguém”. A fala chocará o amigo e mostrará que, por trás da frieza do personagem, existe um profundo sentimento de culpa e solidão.

O diálogo ganha força quando Misael menciona Gerluce, contando que a jovem enfrenta dificuldades, mas segue lutando para sustentar a mãe doente e criar a filha pequena. Mesmo assim, Joaquim reage com indiferença: “Ela que fique lá e eu cá. É melhor assim”. Essa resposta, seca e cortante, mostra que o personagem ainda não consegue lidar com suas próprias feridas emocionais.

Entretanto, rumores de bastidores apontam que essa barreira entre pai e filha começará a ruir nos capítulos seguintes. Um acontecimento trágico envolvendo Lígia fará Joaquim rever suas atitudes e o obrigará a se reaproximar de Gerluce. O reencontro promete ser um dos momentos mais emocionantes da novela — e pode mudar completamente o rumo dos personagens.

A sequência também deve trazer novas revelações sobre o passado de Joaquim e sua ligação com o desaparecido Rogério (Eduardo Moscovis), marido de Arminda (Grazi Massafera). A trama sugere que o motivo de sua fuga vai muito além de questões familiares, envolvendo segredos perigosos e um possível envolvimento com o esquema da Fundação Ferette.

Enquanto isso, Gerluce continuará em sua jornada de redenção e enfrentamento, marcada por decisões ousadas e atitudes que desafiam o poder da elite da cidade. O destino dos dois, no entanto, parece inevitavelmente entrelaçado — e o reencontro promete vir acompanhado de verdades dolorosas e consequências irreversíveis.

“Três Graças” segue exibida de segunda a sábado, às 21h, na Globo, prometendo novas reviravoltas e revelações explosivas nos próximos capítulos.

Tags: #TrêsGraças #NovelaDasNove #Globo #Gerluce #SophieCharlotte #MarcosPalmeira #DramaFamiliar #TVNews

Três Graças: Gerluce transforma em ‘pó’ estátua cheia de mistérios e que dá nome à novela

Em Três Graças, a trama das nove da Globo dá uma guinada surpreendente com a atitude impensada de Gerluce (Sophie Charlotte). Movida por um sentimento de justiça e revolta, ela decide destruir a famosa estátua das Três Graças — obra que dá nome à novela e carrega segredos sombrios que podem mudar o destino de todos os personagens.

Tudo começa quando Gerluce, trabalhando como cuidadora de Josefa (Arlete Salles), mãe de Arminda (Grazi Massafera), descobre que a peça estava escondida há anos na mansão da família. A idosa acaba revelando que o artefato foi trazido da Itália por Rogério (Eduardo Moscovis) antes de sua misteriosa morte, o que desperta a curiosidade da jovem.

Sem imaginar o real valor da obra — avaliada em 1,4 milhão de dólares —, Gerluce acredita que a estátua possa ter algum significado simbólico ligado ao passado de Arminda. No entanto, ela desconhece que a escultura serve como esconderijo para o dinheiro desviado por Ferette (Murilo Benício), parte do esquema criminoso de fabricação e venda de medicamentos falsificados pela Fundação.

Um ato ousado em nome da justiça

Cansada de ver a população sofrer sem acesso a remédios de verdade, Gerluce toma uma decisão extrema: vende parte do material da escultura e usa o dinheiro para comprar medicamentos autênticos, distribuindo-os gratuitamente à comunidade. Ao fazer isso, ela desafia diretamente os poderosos envolvidos no esquema de corrupção.

Em um momento simbólico e impactante, Gerluce destrói completamente a estátua das Três Graças, reduzindo-a a pó. A cena marca não apenas a queda do império criminoso, mas também a transformação da personagem — que deixa de ser uma simples cuidadora para se tornar símbolo de resistência e coragem.

Mistério e reviravolta na novela das nove da Globo

O gesto de Gerluce desencadeia uma série de consequências inesperadas. Arminda, desesperada ao descobrir o que aconteceu com a escultura, promete vingança. Ferette, por sua vez, entra em pânico ao perceber que o dinheiro desviado pode ter sido destruído junto com a obra.

A partir desse ponto, a novela promete intensificar os conflitos e revelar segredos guardados há anos — incluindo a verdadeira causa da morte de Rogério e o passado oculto da Fundação.

A destruição da estátua, portanto, não é apenas um ato impulsivo, mas um divisor de águas em Três Graças. Gerluce, sem saber, pode ter dado início ao desmoronamento de uma rede de corrupção e à libertação de todos que vivem sob o domínio dos poderosos.

Tags: três graças, novelas globo, gerluce estátua, novela das nove, resumo três graças, capítulos três graças, entretenimento, Globo

Milagre inesperado salva Joélly e Raul de tragédia em Três Graças após sentença cruel de Bagdá

Nos próximos capítulos da novela das nove, Três Graças, exibida pela Globo, o público verá um dos momentos mais tensos e emocionantes da trama. Joélly e Raul viverão minutos de puro terror ao serem encurralados por Bagdá e seus comparsas, que finalmente conseguem encontrá-los após uma longa caçada motivada por uma dívida de drogas.

O encontro, que acontece no mirante da comunidade da Chacrinha, começa como uma tentativa de reconciliação entre o casal — que conversa sobre o futuro do bebê que Joélly espera —, mas logo se transforma em um pesadelo sem saída. Bagdá surge de surpresa, acompanhado de seus homens, e decreta o destino dos dois:

“Os dois pro micro-ondas!”, sentencia o traficante, deixando claro que não há escapatória.

Desespero e intervenção milagrosa

A cena, descrita por Vitor Peccoli, do Resumo das Novelas, mostrará Joélly desesperada, implorando pela vida de Raul enquanto tenta proteger o filho que carrega. O clima de pavor toma conta da sequência, até que Kellen, filha do pastor da comunidade, surge para enfrentar Bagdá em um ato de coragem inesperado.

Sem temer o perigo, Kellen confronta o traficante e o acusa de cometer uma injustiça. A tensão cresce, e todos acreditam que ela também será punida. No entanto, a situação muda radicalmente quando a jovem revela um segredo bombástico — o nome do verdadeiro pai do bebê de Joélly.

Bagdá recua, mas ameaça permanece

A revelação deixa Bagdá atordoado. Por alguns segundos, ele hesita e decide poupar a vida de Joélly e Raul, mas o perdão vem com uma condição: o casal permanecerá sob sua vigilância. Antes de deixá-los ir, o traficante humilha Raul diante dos capangas e avisa que “ninguém desafia Bagdá impunemente”.

Mesmo libertos, os dois saem do local sob forte tensão, cientes de que o perigo ainda ronda seus caminhos. O momento é descrito como um verdadeiro milagre aos 45 do segundo tempo, que salva não só suas vidas, mas também o futuro do bebê.

Nos bastidores, a sequência promete ser uma das mais impactantes da novela, marcada por drama, suspense e emoção, consolidando Três Graças como um dos maiores sucessos do horário nobre da Globo.

Tags: #TrêsGraças #NovelaDasNove #Globo #Bagdá #Joélly #Raul #Spoiler #PróximosCapítulos