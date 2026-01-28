Prefeitura disponibiliza canais de comunicação para acionar serviços do Ruartes para população em situação de rua

O Ruartes, que é o Serviço Especializado em Abordagem Social, é o primeiro ponto de contato com a população em situação de rua. A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), disponibiliza dois canais de comunicação para a sociedade também colaborar, identificando pessoas, seja pedindo esmolas, dormindo nas calçadas, em uso de drogas ou submetidas a qualquer forma de exploração. O aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ e o WhatsApp (83) 98124-6451 são os dois meios mais acessíveis para acionar o Ruartes, que integra a rede municipal de proteção social.

Criado com o propósito de garantir dignidade e cidadania a quem mais precisa, o Ruartes atua diariamente com uma equipe multiprofissional dedicada à busca ativa e abordagem social, identificando necessidades e promovendo encaminhamentos para diversas áreas, como saúde, emissão de documentos, acolhimento institucional, contato com familiares ou até o retorno à família e cidade de origem.

A coordenadora do serviço, Kamylla Alves, explica que as equipes do Ruartes realizam diariamente o trabalho social de abordagem e busca ativa, por meio das demandas espontâneas ou realizadas pela população, e os dois canais, aplicativo e WhatsApp, são duas dessas ferramentas. “São dois canais de resposta rápida, sendo o WhatsApp mais instantâneo e o aplicativo uma ferramenta para somar nesse processo e facilitar o atendimento às demandas, com o período de retorno de até 48 horas”, comenta.

Especializado no atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, o Ruartes desenvolve ações voltadas não apenas à oferta de serviços, mas também à reintegração familiar e comunitária. A equipe, composta por educadores, técnicos e pessoal de apoio, como motoristas, que trabalham em dois turnos, diurno e noturno, para garantir presença constante nas ruas e cobertura ampla da cidade.

Transformação social – O secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Capital, Diego Tavares, ressalta que mais do que assistência, o Ruartes aposta na arte como ferramenta de sensibilização e transformação social. A meta, segundo ele, é resgatar a cidadania de jovens, adultos e idosos com vínculos familiares rompidos, além de coibir o impacto do abandono por meio da atuação integrada com a rede municipal de proteção social.

“O serviço acredita que por meio de atividades artísticas, culturais e educacionais é possível criar vínculos mais humanos e efetivos, especialmente com crianças e adolescentes, despertando neles o reconhecimento de que são sujeitos de direitos e prioridade absoluta, conforme assegura a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, observou.

Sobre o serviço – Coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, o Ruartes compõe uma série de serviços socioassistenciais e que envolvem as proteções sociais básica, de média e de alta complexidades, que são: Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na proteção básica; o Centro POP, os quatro Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), na proteção de média complexidade; e as Casas Adulto I e II, Casa de Passagem da Pessoa Idosa e Casa de Passagem da Família, na alta complexidade.

Além disso, de forma interdisciplinar, também os serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), incluindo os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e o Consultório na Rua, formado por enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, agentes sociais, com o suporte do Conselho Tutelar.

A sede do Ruartes está localizada na Rua Treze de Maio, nº 508, no Centro de João Pessoa. Além do WhatsApp (83) 98124-6451 e do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, o contato também pode ser realizado pelo e-mail [email protected], e os atendimentos são realizados no mesmo dia, de acordo com a disponibilidade da equipe.