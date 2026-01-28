quarta-feira, janeiro 28, 2026
Inscrições no concurso da prefeitura de Monteiro terminam nesta quinta (23)

As inscrições do concurso da prefeitura de Monteiro, no Cariri da Paraíba, terminam nesta quinta-feira (23). O certame conta com 114 cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior, com salários de R$ 1.518,00 até R$ 5.597,94.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do site da banca organizadora do certame, a Facet Concursos. As taxas custam R$ 85 para cargos de nível fundamental, R$ 95 para cargos de nível médio e R$ 115 para nível superior.

Concurso da prefeitura de Monteiro

  • Vagas: 114
  • Nível: fundamental, ensino médio e superior
  • Salário: de R$ 1.518,00 até R$ 5.597,94
  • Inscrições: 1° de setembro até 2 de outubro
  • Provas objetivas: 2 de novembro
  • Resultado final: 8 de dezembro
  • Edital do concurso da prefeitura de Monteiro

Vagas disponíveis

  • Agente Administrativo Escolar – 1 vaga
  • Agente de Vigilância Sanitária – 1 vaga
  • Agente Patrimonial Escolar – 3 vagas
  • Agentes Municipais de Trânsito e Transporte – 1 vaga
  • Armacêutico Plantonista GSP – 1 vaga
  • Assistente Social – 3 vagas
  • Assistente Social Plantonista – 1 vaga
  • Atendente de Farmácia – 2 vagas
  • Auxiliar Administrativo – 2 vagas
  • Auxiliar de Consultório Dentário – 2 vagas
  • Bioquímico – 1 vaga
  • Bioquímico Plantonista – 1 vaga
  • Condutor de Veículos de Urgência – 1 vaga
  • Condutor Socorrista Plantonista – 1 vaga
  • Coveiro – 1 vaga
  • Educador Físico – 2 vagas
  • Enfermeiro – 1 vaga
  • Enfermeiro Plantonista GAM – 1 vaga
  • Enfermeiro Plantonista GPA – 5 vagas
  • Farmacêutico – 1 vaga
  • Farmacêutico Plantonista GPA – 1 vaga
  • Fiscal de Obras – 1 vaga
  • Fiscal de Tributos Municipais – 1 vaga
  • Fisioterapeuta – 1 vaga
  • Fonoaudiólogo GAE – 1 vaga
  • Fonoaudiólogo GSP – 3 vagas
  • Inspetor de Alunos – 2 vagas
  • Médico Endocrinologista – 1 vaga
  • Médico Generalista Plantonista – 1 vaga
  • Médico Veterinário – 1 vaga
  • Motorista – 1 vaga
  • Motorista de Ambulância – 1 vaga
  • Motorista Escolar – 2 vagas
  • Nutricionista – 2 vagas
  • Odontólogo – 1 vaga
  • Odontólogo Endodontista – 1 vaga
  • Operador de Máquinas Pesadas (Patrol) – 1 vaga
  • Operador de Máquinas Pesadas (Retro) – 1 vaga
  • Pedagogo – 1 vaga
  • Professor da Educação Fundamental 1 – 4 vagas
  • Professor da Educação Fundamental 2 – Artes – 1 vaga
  • Professor da Educação Fundamental 2 – Ciências – 1 vaga
  • Professor da Educação Fundamental 2 – Educação Física – 3 vagas
  • Professor da Educação Fundamental 2 – História – 2 vagas
  • Professor da Educação Fundamental 2 – Geografia – 2 vagas
  • Professor da Educação Fundamental 2 – Língua Espanhola – 1 vaga
  • Professor da Educação Fundamental 2 – Língua Inglesa – 1 vaga
  • Professor da Educação Fundamental 2 – Língua Portuguesa – 3 vagas
  • Professor da Educação Fundamental 2 – Matemática – 3 vagas
  • Professor da Educação Infantil – 10 vagas
  • Psicólogo – 2 vagas
  • Psicopedagogo Educacional – 1 vaga
  • Rádio Operador – 1 vaga
  • Secretário Escolar – 2 vagas
  • Supervisor Educacional – 3 vagas
  • Técnico Administrativo – 1 vaga
  • Técnico Administrativo Plantonista – 3 vagas
  • Técnico em Enfermagem – 4 vagas
  • Técnico em Enfermagem Plantonista – 5 vagas
  • Técnico em Radiologia Plantonista – 1 vaga
  • Telefonista Auxiliar de Regulação Médica – 1 vaga
  • Terapeuta Ocupacional – 3 vagas

O concurso da prefeitura de Monteiro será constituído por três etapas: provas escritas objetivas para todos os cargos no dia 2 de novembro, prova prática para alguns cargos de nível fundamental e prova de títulos para os cargos de nível superior.

