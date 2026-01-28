Inscrições no concurso da prefeitura de Monteiro terminam nesta quinta (23)
As inscrições do concurso da prefeitura de Monteiro, no Cariri da Paraíba, terminam nesta quinta-feira (23). O certame conta com 114 cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior, com salários de R$ 1.518,00 até R$ 5.597,94.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do site da banca organizadora do certame, a Facet Concursos. As taxas custam R$ 85 para cargos de nível fundamental, R$ 95 para cargos de nível médio e R$ 115 para nível superior.
Concurso da prefeitura de Monteiro
- Vagas: 114
- Nível: fundamental, ensino médio e superior
- Salário: de R$ 1.518,00 até R$ 5.597,94
- Inscrições: 1° de setembro até 2 de outubro
- Provas objetivas: 2 de novembro
- Resultado final: 8 de dezembro
- Edital do concurso da prefeitura de Monteiro
Vagas disponíveis
- Agente Administrativo Escolar – 1 vaga
- Agente de Vigilância Sanitária – 1 vaga
- Agente Patrimonial Escolar – 3 vagas
- Agentes Municipais de Trânsito e Transporte – 1 vaga
- Armacêutico Plantonista GSP – 1 vaga
- Assistente Social – 3 vagas
- Assistente Social Plantonista – 1 vaga
- Atendente de Farmácia – 2 vagas
- Auxiliar Administrativo – 2 vagas
- Auxiliar de Consultório Dentário – 2 vagas
- Bioquímico – 1 vaga
- Bioquímico Plantonista – 1 vaga
- Condutor de Veículos de Urgência – 1 vaga
- Condutor Socorrista Plantonista – 1 vaga
- Coveiro – 1 vaga
- Educador Físico – 2 vagas
- Enfermeiro – 1 vaga
- Enfermeiro Plantonista GAM – 1 vaga
- Enfermeiro Plantonista GPA – 5 vagas
- Farmacêutico – 1 vaga
- Farmacêutico Plantonista GPA – 1 vaga
- Fiscal de Obras – 1 vaga
- Fiscal de Tributos Municipais – 1 vaga
- Fisioterapeuta – 1 vaga
- Fonoaudiólogo GAE – 1 vaga
- Fonoaudiólogo GSP – 3 vagas
- Inspetor de Alunos – 2 vagas
- Médico Endocrinologista – 1 vaga
- Médico Generalista Plantonista – 1 vaga
- Médico Veterinário – 1 vaga
- Motorista – 1 vaga
- Motorista de Ambulância – 1 vaga
- Motorista Escolar – 2 vagas
- Nutricionista – 2 vagas
- Odontólogo – 1 vaga
- Odontólogo Endodontista – 1 vaga
- Operador de Máquinas Pesadas (Patrol) – 1 vaga
- Operador de Máquinas Pesadas (Retro) – 1 vaga
- Pedagogo – 1 vaga
- Professor da Educação Fundamental 1 – 4 vagas
- Professor da Educação Fundamental 2 – Artes – 1 vaga
- Professor da Educação Fundamental 2 – Ciências – 1 vaga
- Professor da Educação Fundamental 2 – Educação Física – 3 vagas
- Professor da Educação Fundamental 2 – História – 2 vagas
- Professor da Educação Fundamental 2 – Geografia – 2 vagas
- Professor da Educação Fundamental 2 – Língua Espanhola – 1 vaga
- Professor da Educação Fundamental 2 – Língua Inglesa – 1 vaga
- Professor da Educação Fundamental 2 – Língua Portuguesa – 3 vagas
- Professor da Educação Fundamental 2 – Matemática – 3 vagas
- Professor da Educação Infantil – 10 vagas
- Psicólogo – 2 vagas
- Psicopedagogo Educacional – 1 vaga
- Rádio Operador – 1 vaga
- Secretário Escolar – 2 vagas
- Supervisor Educacional – 3 vagas
- Técnico Administrativo – 1 vaga
- Técnico Administrativo Plantonista – 3 vagas
- Técnico em Enfermagem – 4 vagas
- Técnico em Enfermagem Plantonista – 5 vagas
- Técnico em Radiologia Plantonista – 1 vaga
- Telefonista Auxiliar de Regulação Médica – 1 vaga
- Terapeuta Ocupacional – 3 vagas
O concurso da prefeitura de Monteiro será constituído por três etapas: provas escritas objetivas para todos os cargos no dia 2 de novembro, prova prática para alguns cargos de nível fundamental e prova de títulos para os cargos de nível superior.