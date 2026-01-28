Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-16 começa nesta sexta-feira (24), na Vila Olímpica Parahyba — Governo da Paraíba

A partir desta sexta-feira (24), João Pessoa recebe, pelo segundo ano consecutivo, na Vila Olímpica Parahyba, o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub-16. O evento vai até o domingo (26) e é organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) em parceria com o Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e Federação Paraibana de Atletismo (FPBA).

Estarão competindo 921 atletas, sendo 438 do naipe feminino e 483 no masculino, totalizando 179 clubes de 23 estados do Brasil mais o Distrito Federal. A Paraíba inscreveu 73 atletas das seguintes equipes: Associação Paraibana de Basquetebol, Associação Correndo para o Futuro (28), Associação Campinense de Atletismo, Associação Paraibana de Atletismo, Equipe Contra o Relógio, Grêmio Vila Olímpica Parahyba, ONG Nova Baraúna e Porto de Cristo EC.

“A Paraíba está consolidada na rota dos eventos nacionais das modalidades esportivas com o Campeonato Brasileiro Sub-16 de Atletismo, que em 2024, fez tanto sucesso, que a CBAt trouxe novamente com o apoio do Governo do Estado. Sempre é importante dizer que o investimento na base é a atitude responsável por formar campeões no futuro”, disse Lindolfo Pires, secretário da Juventude, Esporte e Lazer.

As competições estão programadas para iniciar às 8h, mas no primeiro dia, às 13h15, acontecerá a solenidade de abertura.