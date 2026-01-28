audiência pública debate projeto de modernização do abastecimento em João Pessoa e Cabedelo — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura e dos Recursos Hídricos e da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), realizou, nessa terça-feira (21), uma audiência pública em João Pessoa para debater a implantação do “Projeto Água na Medida: controle e eficiência”. Com investimentos de R$ 34 milhões, financiados pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), o projeto é parte do Programa de Segurança Hídrica da Paraíba (PSH-PB) e promove uma transformação tecnológica no sistema de abastecimento de 13 bairros da capital e de todo o município de Cabedelo. A previsão é que mais de 210 mil pessoas sejam diretamente beneficiadas pela obra até sua conclusão, em dezembro de 2026.

A audiência ocorreu na Escola Estadual Desembargador Braz Baracuhy, no bairro Castelo Branco, e teve como principal objetivo apresentar o empreendimento, esclarecer dúvidas sobre os impactos sociais, ambientais e estruturais da obra e ouvir as críticas e sugestões da população. O evento reuniu representantes da Cagepa, de moradores da capital e do Consórcio Intermares, empreiteira responsável pelos trabalhos.

Durante a audiência, o diretor de Operação e Manutenção da Cagepa, Thiago Pessoa, agradeceu a participação dos presentes e destacou a importância de que a população esteja a par de todo o processo. “Quando eu cheguei, eu ouvi que o nome do projeto é ´Água na Medida`, mas que o que todo mundo quer é ´água na torneira`. Vocês estão certos! O projeto é exatamente para isso, para tornar o abastecimento ainda mais eficiente, com menos perdas e um controle maior da pressão e vazão na rede. Por isso, é importante que vocês saibam que esses transtornos iniciais da obra, como o fechamento temporário de vias e paradas pontuais no abastecimento, são justamente para melhorar o fornecimento de água para a população. Esse é o nosso principal foco e a razão de existir da Cagepa”, explicou.

O presidente da Associação de Moradores do Conjunto Castelo Branco (Amcab), Lindemberg Brito, elogiou a iniciativa. Segundo ele, a realização da audiência “empodera a comunidade” e favorece o “debate construtivo”. O líder comunitário será um dos componentes da Comissão de Acompanhamento de Obras (CAO) formada durante a audiência para garantir a integração da população ao projeto. Os membros da CAO serão responsáveis por acompanhar a execução dos trabalhos, comunicar sobre possíveis irregularidades, bem como registrar os transtornos causados pelas obras. Eles também apoiarão no repasse das informações sobre o andamento do projeto e os serviços para os beneficiados.

“Nós, como moradores e clientes, temos direito a fazer os nossos questionamentos. Mas o objetivo é sempre resolver os problemas para melhorar a qualidade de vida do povo. Com o que foi conversado aqui, nós pudemos conhecer melhor o que está sendo feito. A expectativa agora é a melhor possível. Acredito que, em um futuro próximo, as pessoas vão ficar satisfeitas com o resultado desse trabalho”, afirmou.

Modernização – O projeto Água na Medida visa reduzir perdas, equilibrar a distribuição de água e garantir a continuidade no fornecimento e o melhor aproveitamento dos recursos hídricos. Para isso, a obra trabalha com a implantação de Distritos de Medição e Controle (DMCs) com pontos de medição de vazão e pressão controlados de forma remota. Além disso, o projeto contempla ações estruturais como a substituição de redes antigas, reparo de vazamentos não visíveis e a otimização do sistema hidráulico com a substituição e reforço de cerca de 27 quilômetros de redes de distribuição.

Em João Pessoa, os trabalhos já foram iniciados nos bairros de Castelo Branco, Altiplano, Cabo Branco, Miramar, Brisamar, Manaíra, Aeroclube e Jardim Oceania. Também serão beneficiados os bairros do Bessa, Tambaú, São José, Tambauzinho e Jardim Luna.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o plantão social do consórcio responsável pela obra, pelo e-mail [email protected] ou pelo Whatsapp (83) 98674-9596. O contato com a Cagepa também pode ser feito pelos canais de atendimento: teleatendimento 115; WhatsApp (83) 98198-4495; Telegram @cagepabot; aplicativo Cagepa (Android e iOS) e agência virtual no site cagepa.pb.gov.br.