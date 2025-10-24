Censo da população em situação de rua avança e já percorreu mais de 30 bairros de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), segue intensificando os trabalhos do censo que visa traçar o perfil da população em situação de rua da Capital. Até o momento, as equipes de profissionais já percorreram toda a região central da cidade e mais de 30 bairros, incluindo Jaguaribe, Torre, Bancários, Mangabeira I a VIII, Valentina Figueiredo, Cristo Redentor, Ernesto Geisel, Castelo Branco, Jardim Cidade Universitária, entre outros.

Durante as abordagens, os profissionais têm atuado de forma incansável e respeitosa, com atenção redobrada a cada ponto do itinerário. O objetivo é identificar e compreender com precisão a realidade da população em situação de rua, garantindo que cada pessoa seja acolhida e ouvida.

“Ao longo do percurso, foi possível observar ações de solidariedade realizadas por Organizações da Sociedade Civil, como a entrega de alimentos em pontos estratégicos da cidade. Em alguns desses momentos, pessoas e famílias que se dirigiram ao local para receber as doações informaram às equipes do censo que não vivem em situação de rua, apenas aproveitaram a distribuição de alimentos antes de retornar as suas residências”, relatou a coordenadora da Vigilância Socioassistencial, Katiana Cavalcante, que está à frente da ação.

De acordo com a coordenadora, essas informações também ajudam a compreender melhor as dinâmicas sociais dos territórios e a mapear possíveis vulnerabilidades.

Elaboração do censo – A equipe responsável pela logística do censo já iniciou o processo de organização e tabulação dos dados coletados, que serão fundamentais para a construção de políticas públicas mais assertivas voltadas à população em situação de rua de João Pessoa.

A iniciativa conta com a participação de equipes dos Serviços Socioassistenciais da Diretoria de Assistência Social, envolvendo profissionais das proteções sociais em seus diferentes níveis de complexidade (básica, média e alta). Nesta primeira etapa, as equipes realizam abordagens nas ruas, seguindo um mapeamento das áreas, cobrindo todos os territórios, com abordagem social. Durante as visitas, são aplicados questionários que ajudarão a traçar o perfil dessa população.

O trabalho de campo segue até esta quinta-feira (23) nas ruas da Capital. Na sexta-feira (24), o levantamento será realizado nas unidades de acolhimento do Município.