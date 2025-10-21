‘Você Prefeito’ encerra ciclo de Audiências Públicas nesta segunda-feira, no Bairro dos Novais

O ciclo de plenárias 2025 do programa ‘Você Prefeito’, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP), encerra, nesta segunda-feira (20), com moradores das 6ª e 9ª Regiões. A Audiência Pública será realizada no Bairro dos Novais, na Escola Municipal Dr. João Santa Cruz de Oliveira, a partir das 19h, reunindo moradores e representantes da gestão municipal.

Ao longo das últimas semanas, as Audiências contemplaram todas as regiões da cidade, proporcionando espaços de escuta, diálogo e construção coletiva das prioridades das comunidades.

Para o secretário da Participação Popular, Thiago Diniz, o encerramento representa a consolidação de um trabalho feito com compromisso e proximidade com a população. “Encerramos esse ciclo de Audiências com a certeza de dever cumprido e com o coração cheio de gratidão. Foi emocionante ver cada região participando ativamente, apresentando suas demandas com esperança e confiança na gestão. Parabenizo os moradores de todas as regiões, as lideranças comunitárias, as equipes envolvidas e a Prefeitura de João Pessoa, que mais uma vez reafirma seu compromisso com a participação popular e com uma gestão que escuta e dialoga”, destacou o secretário.

Thiago Diniz também enalteceu o empenho da administração municipal e o apoio das secretarias parceiras ao longo das etapas. “A gestão do prefeito Cícero Lucena tem dado exemplo de respeito ao cidadão, valorizando a escuta e garantindo que a população seja protagonista na construção das políticas públicas. Cada Audiência foi uma oportunidade de fortalecer esse vínculo”, afirmou.

O encerramento do ciclo marca mais um passo importante no fortalecimento da democracia participativa no Município. A SEPP reforça que todas as contribuições apresentadas serão sistematizadas e encaminhadas às secretarias responsáveis, garantindo que as demandas da população se convertam em ações concretas.

A Prefeitura de João Pessoa e a Secretaria de Participação Popular encerram este ciclo com uma mensagem positiva e de continuidade: o diálogo permanece aberto e o compromisso com cada comunidade segue firme, com foco no cuidado, no desenvolvimento e na construção de uma cidade cada vez mais humana e participativa.