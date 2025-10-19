domingo, outubro 19, 2025
último capítulo tem mais de 132 milhões de menções nas redes sociais

Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch no remake de Vale Tudo | Foto: Globo/Beatriz Damy.

Um levantamento sobre o capítulo final de ‘Vale Tudo’, exibido pela TV Globo na noite desta sexta-feira (17), mostrou que foram registradas 132 milhões de menções ao desfecho da trama nas redes sociais.

O estudo revelou que o momento mais comentado da noite foi a cena final de Odete Roitman, que voltou a dominar o imaginário popular 37 anos depois. Havia a expectativa em tiornoi da revelação do assassino da vilã, mas o público sendo surpreendido ao descobrir que na verdade a ricaça estava viva.

Os dados foram aferidos nas plataformas Instagram, Facebook, X e TikTok, entre as 21h20 e 23h

As hashtags #ValeTudo, #OdeteNaoMorreu e #QuemMatouOdete ocuparam o topo dos trending topics, movimentando todas as redes em tempo real.

O estudo foi conduzido pela Ativaweb, que aplicou o IEA Índice de Engajamento Ativo. O IEA mede a intensidade da participação digital por estado, considerando menções, comentários e curtidas ponderadas por população conectada.

A Bahia liderou o ranking com IEA 100, seguida por Rio de Janeiro (95) e Piauí (92).

Estados como Maranhão, Ceará, Paraíba e Pernambuco também figuram entre os mais engajados, provando que o Nordeste se tornou o novo centro emocional do Brasil digital.

O público acima dos 40 anos representou 51,8% das interações prova de que a TV aberta ainda mobiliza quem cresceu com grandes novelas.

Já os jovens até 39 anos dominaram o pós-capítulo, transformando cenas em memes, comparações e reinterpretações.

“A TV acende o gatilho emocional; as redes fazem o resto o luto, o riso e a catarse. É a mesma energia dos debates eleitorais, só que em formato de novela”, analisa Alek Maracajá, cientista de dados e fundador da Ativaweb.

