Governo da Paraíba lança campanha e cartilha de combate aos maus-tratos contra animais em Campina Grande — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), realizou neste sábado (18) o lançamento da Campanha de Combate aos Maus Tratos contra Animais, em Campina Grande. O evento marcou também o lançamento da cartilha educativa sobre o tema, iniciativa de autoria da vereadora Waléria Assunção e produzida pela SES.

A ação contou com a presença do governador em exercício, Lucas Ribeiro; a gerente operacional de Políticas Públicas da Causa Animal, Fabíola Rezende; a Secretária do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rafaela Camaraense; representantes da Polícia Militar Ambiental, além de protetores independentes e representantes de diversas instituições que atuam na defesa dos animais.

Durante o evento, foram ofertados diversos serviços gratuitos à população e aos tutores de animais, como castração, cadastro para castração, adoção responsável, vacinação antirrábica, teste rápido de leishmaniose, aferição de pressão e teste de glicemia. Também foi realizada uma feirinha solidária, com produtos vendidos em prol da causa animal.

De acordo com a chefe do Núcleo de Zoonoses da Gerência da Causa Animal de Campina Grande, Fernanda Lira, o momento é de conscientização e esclarecimento da sociedade sobre o que de fato caracteriza mau-trato. “Muitas pessoas ainda têm a compreensão equivocada de que maus-tratos se limitam à agressão física, mas esse crime abrange diversas outras formas de negligência e abuso. Essa parceria é extremamente relevante, pois contribui para esclarecer a sociedade sobre o que caracteriza os maus-tratos e reforça a importância da responsabilidade no cuidado com os animais. Aproveitamos também o momento para lançar cartilhas com o objetivo de formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a causa animal”, destacou.

A cartilha educativa aborda, de forma acessível e ilustrada, as principais formas de maus-tratos; orienta sobre como proceder em casos de denúncia e estimula o cuidado responsável com cães e gatos. O material será distribuído em escolas da rede estadual, unidades de saúde e eventos de conscientização, em todo o estado.