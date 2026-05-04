Prefeitura avança no recapeamento asfáltico das principais ruas e avenidas do Centro da Capital
A Prefeitura de João Pessoa segue avançando no processo de requalificação das principais ruas e avenidas do Centro da Capital. Atualmente, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) está executando um contrato que contempla o recapeamento asfáltico de 43 vias. Dessas, nove já foram concluídas e outras estão em andamento.
As ações estão sendo conduzidas exclusivamente nas vias que já têm asfalto, preservando assim o aspecto histórico das ruas em paralelepípedos do Centro. O investimento neste contrato é de R$ 23 milhões, totalizando 27 quilômetros de asfalto novo.
“O prefeito Cícero Lucena autorizou o recapeamento asfáltico de diversas ruas do Centro, que estavam com o asfalto muito desgastado. Vamos fazer uma renovação completa, como forma de melhorar o fluxo de trânsito e de dar mais conforto aos usuários daquelas vias”, destacou o secretário executivo de Infraestrutura da Capital, Luciano Pereira.
Os trabalhos já foram concluídos nas Ruas das Trincheiras, Diogo Velho, Rodrigues de Aquino, Professora Alice Azevedo, Treze de Maio, Marechal Almeida Barreto, Desembargador José Peregrino, Avenida Dom Pedro II, além da Praça João Pessoa. Agora, as equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) estão implantando a sinalização horizontal (pintura) desses trechos, aliando o conforto do novo pavimento com a segurança da sinalização.
Atualmente, as equipes da Seinfra estão trabalhando na Avenida João Machado, uma das mais importantes do Centro. Vale ressaltar que os serviços estão sendo realizados, sobretudo, no turno da noite para não prejudicar o andamento do trânsito em uma das principais áreas comerciais da cidade.
Investimento em todos os bairros – O programa ‘Asfalto Novo’ já realizou serviços em todas as regiões de João Pessoa com recapeamento asfáltico de 259 vias, o que representa mais de 128 quilômetros de asfalto. O investimento ultrapassa R$ 90 milhões. Dentre os bairros contemplados pelo serviço, estão Bairro dos Estados, Bessa, Cristo Redentor, José Américo e Mangabeira.
Confira as vias do Centro que estão recebendo melhorias através do programa ‘Asfalto Novo’:
Avenida Miguel Couto
Rua Padre Azevedo
Rua Padre Meira
Rua Guedes Pereira
Rua Desembargador Souto Maior
Rua Diogo Velho
Avenida Camilo de Holanda
Avenida Dom Pedro II
Avenida General Osório
Rua Duque de Caxias
Praça Dom Adauto
Rua Treze de Maio
Avenida Visconde de Pelotas/Praça 1817
Avenida Princesa Isabel
Avenida Tabajaras
Avenida Dom Pedro I
Avenida Parque Solon de Lucena
Rua Prof. Alice Azevedo
Rua Machado de Assis
Rua Vigário Sarlen/Praça Dom Ulrico
Praça João Pessoa
Rua das Trincheiras
Rua Desembargador José Peregrino
Rua Conselheiro Henriques
Avenida Almirante Barroso
Avenida Beaurepaire Rohan
Rua Rodrigues de Aquino
Rua Índio Piragibe
Rua Artur Aquiles
Rua da República
Rua Irineu Pinto
Rua José Lucas Carvalho
Avenida Duarte da Silveira
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca
Rua Peregrino de Carvalho
Avenida Maximiano Figueiredo
Avenida Corálio Soares de Oliveira
Avenida Com. Bento da Gama
Avenida Francisca Moura
Avenida João Machado
Rua Rodrigues de Carvalho
Rua Marechal Almeida Barreto
Praça Venâncio Neiva