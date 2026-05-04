Prefeitura avança no recapeamento asfáltico das principais ruas e avenidas do Centro da Capital

A Prefeitura de João Pessoa segue avançando no processo de requalificação das principais ruas e avenidas do Centro da Capital. Atualmente, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) está executando um contrato que contempla o recapeamento asfáltico de 43 vias. Dessas, nove já foram concluídas e outras estão em andamento.

As ações estão sendo conduzidas exclusivamente nas vias que já têm asfalto, preservando assim o aspecto histórico das ruas em paralelepípedos do Centro. O investimento neste contrato é de R$ 23 milhões, totalizando 27 quilômetros de asfalto novo.

“O prefeito Cícero Lucena autorizou o recapeamento asfáltico de diversas ruas do Centro, que estavam com o asfalto muito desgastado. Vamos fazer uma renovação completa, como forma de melhorar o fluxo de trânsito e de dar mais conforto aos usuários daquelas vias”, destacou o secretário executivo de Infraestrutura da Capital, Luciano Pereira.

Os trabalhos já foram concluídos nas Ruas das Trincheiras, Diogo Velho, Rodrigues de Aquino, Professora Alice Azevedo, Treze de Maio, Marechal Almeida Barreto, Desembargador José Peregrino, Avenida Dom Pedro II, além da Praça João Pessoa. Agora, as equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) estão implantando a sinalização horizontal (pintura) desses trechos, aliando o conforto do novo pavimento com a segurança da sinalização.

Atualmente, as equipes da Seinfra estão trabalhando na Avenida João Machado, uma das mais importantes do Centro. Vale ressaltar que os serviços estão sendo realizados, sobretudo, no turno da noite para não prejudicar o andamento do trânsito em uma das principais áreas comerciais da cidade.

Investimento em todos os bairros – O programa ‘Asfalto Novo’ já realizou serviços em todas as regiões de João Pessoa com recapeamento asfáltico de 259 vias, o que representa mais de 128 quilômetros de asfalto. O investimento ultrapassa R$ 90 milhões. Dentre os bairros contemplados pelo serviço, estão Bairro dos Estados, Bessa, Cristo Redentor, José Américo e Mangabeira.

Confira as vias do Centro que estão recebendo melhorias através do programa ‘Asfalto Novo’:

Avenida Miguel Couto

Rua Padre Azevedo

Rua Padre Meira

Rua Guedes Pereira

Rua Desembargador Souto Maior

Rua Diogo Velho

Avenida Camilo de Holanda

Avenida Dom Pedro II

Avenida General Osório

Rua Duque de Caxias

Praça Dom Adauto

Rua Treze de Maio

Avenida Visconde de Pelotas/Praça 1817

Avenida Princesa Isabel

Avenida Tabajaras

Avenida Dom Pedro I

Avenida Parque Solon de Lucena

Rua Prof. Alice Azevedo

Rua Machado de Assis

Rua Vigário Sarlen/Praça Dom Ulrico

Praça João Pessoa

Rua das Trincheiras

Rua Desembargador José Peregrino

Rua Conselheiro Henriques

Avenida Almirante Barroso

Avenida Beaurepaire Rohan

Rua Rodrigues de Aquino

Rua Índio Piragibe

Rua Artur Aquiles

Rua da República

Rua Irineu Pinto

Rua José Lucas Carvalho

Avenida Duarte da Silveira

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca

Rua Peregrino de Carvalho

Avenida Maximiano Figueiredo

Avenida Corálio Soares de Oliveira

Avenida Com. Bento da Gama

Avenida Francisca Moura

Avenida João Machado

Rua Rodrigues de Carvalho

Rua Marechal Almeida Barreto

Praça Venâncio Neiva