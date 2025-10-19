Paraíba aplica mais de 51 mil doses no Dia D de Multivacinação com foco na vacina contra o sarampo e HPV — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), promoveu, neste sábado (18), o Dia D de Multivacinação com foco na proteção contra o Sarampo e HPV. A ação, que se estendeu por todo o estado – em 909 postos de vacinação – aplicou 51.200 doses, sendo 9.584 doses para sarampo; 3.436 doses para HPV e 38.180 doses para as demais vacinas preconizadas no Calendário Nacional de Vacinação. A abertura oficial foi realizada no Mercado Público de Queimadas, no Agreste paraibano. A Campanha Nacional de Multivacinação é uma ação do Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, e tem como lema “Vacinar é cuidar de quem você ama – Vacinar é a nossa força”.

Os cinco municípios que mais vacinaram, neste Dia D, foram: João Pessoa (8.155 doses); Campina Grande (4.664 doses); Santa Rita (2.309 doses); Mamanguape (1.345 doses) e Bayeux (1.303 doses).

Na abertura do evento, o governador em exercício Lucas Ribeiro destacou a união de esforços para ampliar a vacinação em todo o estado. “Neste Dia D reforçamos o esforço conjunto entre o Governo da Paraíba, o Governo Federal e os municípios para ampliar a cobertura vacinal. A vacina sempre foi um gesto de amor, de cuidado e de responsabilidade”, afirmou.

O secretário de Estado da Saúde, Ari Reis, lembrou que – com o Dia D de hoje – já foram realizados cinco este ano. “Com essas ações – somente em 2025 – foram mais de 200 mil doses aplicadas em todo estado. A Paraíba é referência no país e a gente agradece o apoio de todos os municípios, do Cosems e de toda equipe da SES. Vamos juntos proteger a população contra as doenças imunopreveníveis – podem ser evitadas através da vacinação”, disse.

Para o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, a parceria entre o governo federal e o governo estadual faz toda a diferença no resultado das campanhas. “Com isso, quem ganha é o povo paraibano e essa mobilização é fundamental porque vacina protege; vacina previne; vacina é um ato de cuidado”, pontuou.

A manicure Carla Gomes Maciel, 25, moradora da cidade de Queimadas, aproveitou o “Dia D” de Multivacinação para atualizar sua caderneta de vacinação. “Tomei as vacinas contra o sarampo e a gripe – influenza. Esse movimento é muito importante porque a saúde é o bem mais valioso da nossa vida”, declarou.

Durante o evento, a população de Queimadas também pôde contar com serviços de saúde e cidadania, como coleta móvel de sangue do Hemocentro, odontomóvel, aferição de pressão arterial, glicemia e tipagem sanguínea. A programação contou ainda com atividades voltadas às crianças, incluindo distribuição de lanches, pipoca, algodão-doce, brinquedos e apresentações culturais.

O taxista Derly Teles da Silva, 41, também morador de Queimadas, aproveitou para doar sangue no veículo de coleta itinerante do Hemocentro da Paraíba. Ele é doador. “Doar sangue é um ato de carinho e de amor ao próximo. Todo ano eu faço a doação duas ou três vezes. Toda vez, penso que, naquele momento, tem muita gente precisando e que o meu ato vai salvar vidas. E hoje foi um dia especial porque, geralmente, eu saio do meu município para fazer a doação em Campina Grande. Mas, dessa vez, fiz em casa. Muito boa essa ação”, elogiou.

A ação que teve como foco a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos, faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação, que segue até o próximo dia 31 de outubro.