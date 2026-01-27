Ninão passa por cirurgia e amputa a segunda perna: 'Não é fácil, mas foi necessário'

Joelison Fernandes da Silva, conhecido como Ninão, considerado o homem mais alto do Brasil, amputou a perna esquerda, na tarde desta sexta-feira (17). Ele já havia amputado a perna direita em 2021 pela mesma complicação que motivou a nova cirurgia, uma doença infecciosa que atinge os ossos chamada osteomielite, agravada pelo seu quadro de portador de diabetes. Ninão tem 2,37 metros de altura.

“Não é fácil mas infelizmente foi necessário”, disse Ninão sobre a nova cirurgia.

Natural da cidade de Assunção, no Cariri da Paraíba, Ninão descobriu o gigantismo aos 14 anos, quanto media 1,95 metro.

A cirurgia de Ninão foi realizada no Hospital de Clínicas, em Campina Grande. Ele explicou que a amputação se deu da mesma forma que foi feita a primeira, cerca de 20 centímetros abaixo do joelho.

Segundo o boletim médico, ele foi admitido no hospital apresentando sinais de necrose e comprometimento tecidual extenso. Após avaliação da equipe multiprofissional e diante da gravidade do quadro, foi indicada e realizada cirurgia de amputação do membro afetado.

Cirurgia foi realizada no Hospital de Clínicas em Campina Grande. Crédito: Arquivo pessoal.





Sua pretensão é usar uma prótese, porém será necessário fazer uma campanha para angariar recursos, já que a prótese é cara e ele não dispõe de recursos suficientes para comprá-la.

“A recuperação será um pouco dolorida, porque dói bastante, mas com fé em Deus vou superar mais essa barreira”, disse.

No momento, segundo o hospital, Ninão encontra-se clinicamente estável, em acompanhamento pela equipe médica e de enfermagem.



Ainda não há previsão de alta. Quando sair do hospital, porém, irá voltar para a cidade de Assunção, no Cariri paraibano, onde dará continuidade ao processo de recuperação.