Cruzeiro vence e permanece na cola dos líderes do Brasileiro

O Cruzeiro derrotou o Fortaleza por 1 a 0, na noite deste sábado (18) no estádio do Mineirão, para permanecer na cola dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Com os três pontos conquistados em casa, a Raposa chegou aos 56, ficando a apenas dois do vice-líder Flamengo, que mede forças com o líder Palmeiras (que tem 61 pontos) no próximo domingo (19) no estádio do Maracanã.

A vitória do time comandado pelo técnico português Leonardo Jardim foi garantida graças ao faro de gol de Christian. O atacante Arroyo fez grande jogada pela ponta esquerda e cruzou para o meio da área, onde o volante teve liberdade para dominar, finalizar e superar o goleiro Brenno.

Timão triunfa

Mais cedo, na partida que abriu a 29ª rodada da competição, o Corinthians superou o Atlético-MG pelo placar de 1 a 0 em Itaquera. O único gol da partida saiu aos 4 minutos da etapa final, quando o volante Maycon acertou uma pancada da intermediária para marcou um belo gol.

FIIIIIIIIM DE JOGO NA NEO QUÍMICA ARENA!!!!! VITÓRIA DO TIMÃO NO BRASILEIRÃO!!!! 🦅 Corinthians 1 🆚 0 Atlético-MG ⚽ Maycon#VaiCorinthians pic.twitter.com/27r9bj7CAi — Corinthians (@Corinthians) October 18, 2025

O resultado deixou o Timão na 12ª posição da classificação com 36 pontos conquistados. Já o Galo permanece com 33 pontos, na 14ª colocação, após o revés.