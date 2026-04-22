Paraibano é um dos ativistas brasileiros libertados em Israel por integrar flotilha rumo a Gaza

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O paraibano João Aguiar está entre os 13 ativistas brasileiros libertados nesta terça-feira (7) pelo governo de Israel, após seis dias de detenção. O grupo integrava a flotilha Global Sumud, uma missão internacional de caráter pacífico que tentava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza quando foi interceptada na semana passada por forças israelenses em águas internacionais.

João Aguiar, que mora atualmente em São Paulo, é natural de João Pessoa, onde ainda vive seu pai, o ex-secretário Walter Aguiar.

arquivo pessoal/João Aguiar

Após saber da notícia, Walter Aguiar republicou em suas redes sociais uma postagem da deputada Luizianne Lins (PT-CE), que também estava na missão, sobre a libertação do filho.

arquivo pessoal/Walter Aguiar

O Conversa Política tentou contato com Walter Aguiar para mais informações e ainda não obteve retorno. Ainda não há previsão para o retorno do grupo ao Brasil.

Brasileiros foram resgatados pela Embaixada

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), a libertação dos brasileiros ocorreu após negociações conduzidas pelo governo brasileiro, por meio da Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

Os ativistas foram levados até a fronteira com a Jordânia e recebidos por diplomatas brasileiros. De lá, seguiram para Amã, capital jordaniana, em veículos providenciados pela embaixada.

Segundo informações obtidas pela GloboNews e pelo g1, os brasileiros estavam sendo mantidos no centro de detenção em Ketziot, no deserto de Negev, a maior de Israel em termos de área territorial.

Durante o período de detenção, o governo brasileiro fez duas visitas ao grupo e constatou que todos estavam em boas condições de saúde, segundo fontes diplomáticas.

Flotilha humanitária

A flotilha Global Sumud reuniu mais de 40 embarcações e 420 ativistas de diferentes países, todos com o objetivo de chamar atenção para o bloqueio imposto por Israel à Faixa de Gaza, considerado por organizações humanitárias uma das situações mais graves de restrição de direitos da atualidade.

Em nota oficial, o Itamaraty afirmou que o “Brasil conclama a comunidade internacional a exigir de Israel a cessação do bloqueio à Gaza, por constituir grave violação ao direito internacional humanitário”.