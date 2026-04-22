quarta-feira, abril 22, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Paraibano é um dos ativistas brasileiros libertados em Israel por integrar flotilha rumo a Gaza

admin1

divulgação/Instagram

O paraibano João Aguiar está entre os 13 ativistas brasileiros libertados nesta terça-feira (7) pelo governo de Israel, após seis dias de detenção. O grupo integrava a flotilha Global Sumud, uma missão internacional de caráter pacífico que tentava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza quando foi interceptada na semana passada por forças israelenses em águas internacionais.

João Aguiar, que mora atualmente em São Paulo, é natural de João Pessoa, onde ainda vive seu pai, o ex-secretário Walter Aguiar.

arquivo pessoal/João Aguiar

Após saber da notícia, Walter Aguiar republicou em suas redes sociais uma postagem da deputada Luizianne Lins (PT-CE), que também estava na missão, sobre a libertação do filho.

arquivo pessoal/Walter Aguiar

O Conversa Política tentou contato com Walter Aguiar para mais informações e ainda não obteve retorno. Ainda não há previsão para o retorno do grupo ao Brasil.

Brasileiros foram resgatados pela Embaixada

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), a libertação dos brasileiros ocorreu após negociações conduzidas pelo governo brasileiro, por meio da Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

Os ativistas foram levados até a fronteira com a Jordânia e recebidos por diplomatas brasileiros. De lá, seguiram para Amã, capital jordaniana, em veículos providenciados pela embaixada.

Segundo informações obtidas pela GloboNews e pelo g1, os brasileiros estavam sendo mantidos no centro de detenção em Ketziot, no deserto de Negev, a maior de Israel em termos de área territorial.

Durante o período de detenção, o governo brasileiro fez duas visitas ao grupo e constatou que todos estavam em boas condições de saúde, segundo fontes diplomáticas.

Flotilha humanitária

A flotilha Global Sumud reuniu mais de 40 embarcações e 420 ativistas de diferentes países, todos com o objetivo de chamar atenção para o bloqueio imposto por Israel à Faixa de Gaza, considerado por organizações humanitárias uma das situações mais graves de restrição de direitos da atualidade.

Em nota oficial, o Itamaraty afirmou que o “Brasil conclama a comunidade internacional a exigir de Israel a cessação do bloqueio à Gaza, por constituir grave violação ao direito internacional humanitário”.

Você pode gostar também

Situação de brasileira acidentada em vulcão na Indonésia segue incerta

admin1

Familiares de presos políticos fazem greve de fome em Caracas

admin1

Imagens mostram incêndio que destruiu ônibus escolares e um caminhão em Queimadas; VÍDEO

admin1