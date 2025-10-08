Mais de 35 bairros de João Pessoa recebem os serviços da Operação Tapa-buraco

Nesta quarta-feira (8), a Operação Tapa-buraco, realizada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), está concentrada em 36 bairros de João Pessoa, promovendo a manutenção e melhoria da malha viária da Capital.

As equipes estarão trabalhando nos seguintes bairros: Mandacaru, Jaguaribe, Roger, Tambiá, Cruz das Armas, Alto do Céu, Ilha do Bispo, Varjão, Expedicionários, Jardim Oceania, Cristo, Brisamar, Aeroclube, Planalto Boa Esperança, Mangabeira, Rangel, Jardim Veneza, Geisel, Padre Zé, José Américo, Ernani Sátiro, Costa do Sol, Valentina, João Agripino, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, Bairro dos Ipês, Funcionários, Distrito Industrial, Alto do Mateus, Mumbaba, Bairro das Indústrias, Pedro Gondim, Manaíra, Bessa e Cabo Branco.

Outros serviços, como a manutenção das galerias, estarão ocorrendo nos Bancários, Manaíra, Tambaú, Tambauzinho, Cabo Branco, José Américo, Bessa, Esplanada, Altiplano, Trincheiras, Muçumagro e Aeroclube. Serão executados a limpeza de galerias, extensão de rede e afundamento, execução de linha d’água e adequação e manutenção de bocas de lobo.

Solicitação – A Operação Tapa-buraco e outros serviços de manutenção realizados pela Seinfra devem ser solicitados por meio do ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.