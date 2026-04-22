Abertura da Semana da Criança na Bica teve na programação gincanas e exposições
A manhã desta terça-feira (7) marcou o início da Semana das Crianças no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica. A programação especial, oferecida pela Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam), teve atividades educativas e recreativas nos turnos da manhã e tarde, com o objetivo de promover contato entre os pequenos e a natureza.
Segundo a diretora do Parque, Milenna Simões, o foco do evento é unir diversão e educação ambiental, aproximando as crianças da natureza de forma interativa. “Esse é um espaço onde promovemos a educação ambiental e o lazer. E nesta semana, em especial, estamos com atividades divertidas que geram boas lembranças às crianças e seus familiares, integrando-os à natureza”, destacou.
Logo cedo, às 9h, crianças e suas famílias foram recebidas com a exposição do Batalhão da Polícia Militar Ambiental e, em seguida, participaram de passeio de trenzinho e gincana, com distribuição de brindes das empresas São Braz e Fini, parceiras da iniciativa. À tarde, a partir das 14h, teve a exposição Mosquitoscience – realizada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) -, a mostra Fisioart, ações de educação no trânsito promovidas pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e gincana com premiações.
Lucas Mateus da Silva Cordeiro, de 9 anos, conta que, por ser do Pará, ainda não conhecia a Bica. “É a primeira vez que venho. Gostei do passeio e do Sonic – personagem presente no evento -, das brincadeiras e dos brindes. Pretendo voltar outra vez na Bica”, relatou feliz.
A mãe de Lucas, Luana de Oliveira Souza, paraense que atualmente mora em Campina Grande, afirma que amou o Parque e que pretende voltar mais vezes e trazer a família. “Eu vinha com o intuito de só ver os animais e já ir para casa. Mas quando eu cheguei, o pessoal recepcionou a gente, falando das brincadeiras, então resolvi ficar para participar e as crianças amaram. Eu amei demais, perfeito. Gostei das brincadeiras, de ver os animais, também. Muito interessante”, relatou.
Alguns visitantes aproveitaram para visitar o zoológico, que abriga animais silvestres resgatados, como onças, macacos, serpentes, gaviões e corujas, fazer piquenique, andar de pedalinho e trenzinho ou simplesmente curtir a paisagem verde. O Parque tem cerca de 26,8 hectares e possui uma rica flora remanescente da Mata Atlântica.
A Semana das Crianças segue até o próximo domingo (12), Dia das Crianças, com atividades pela manhã , das 9h às11h, e à tarde, das 14h às 16h.
Serviço – O Parque Zoobotânico Arruda Câmara está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, bairro do Roger. O espaço abre das 8h às 17h, com entrada até as 16h. A taxa ambiental para ter acesso à Bica é de R$ 3,00, mas crianças com sete anos, pessoas com deficiência e idosos com mais de 60 anos são isentos.
Confira a programação completa da Semana da Criança da Bica:
Quarta-feira (8)
Manhã:
Exposição do Batalhão da Polícia Ambiental e Associação Guajiru;
Oficina de sabão ecológico (vagas limitadas);
Oficina de pintura em ecoplacas (vagas limitadas).
Tarde:
Exposição do Batalhão da Polícia Ambiental e Associação Guajiru;
Educação no Trânsito (Semob-JP);
Oficina pintura de gesso (vagas limitadas);
Exposição GEAS-Unipê.
Quinta-feira (9)
Manhã:
Exposição do Batalhão da Polícia Ambiental e Interage (UFPB);
Exposição Passarinhando (UFPB);
Atividade Passarinhar (vagas limitadas);
Oficina de Sticker’s (vagas limitadas);
Mostra Científica (UFPB Areia).
Tarde:
Exposição Interage (UFPB);
Educação no Trânsito (Semob-JP);
Oficina de vaso de flores com materiais recicláveis (vagas limitadas);
Exposição GEAS-Unipê;
Mostra Científica (UFPB Areia).
Sexta-feira (10)
Manhã:
Exposição do Batalhão da Polícia Ambiental e Projeto Peixes da Caatinga Interage (UFPB);
Laboratoriando (IFPB Cabedelo);
Mostra Científica (UFPB Areia);
Oficina Ecobag (vagas limitadas);
Palestra sobre higiene bucal com distribuição de brindes (Uniodonto).
Tarde:
Exposição do Projeto Peixes da Caatinga e Interage (UFPB);
Laboratoriando (IFPB Cabedelo);
Mostra Científica (UFPB Areia);
Educação no Trânsito (Semob-JP);
Eco-cine (vagas limitadas) com distribuição de brindes com a São Braz;
Palestra de higiene bucal com distribuição de brindes (Uniodonto).
Sábado (11)
Manhã e tarde:
Atividades com o 15º Batalhão de Infantaria Motorizado;
Exposição do parceiro Grupo São Braz;
Mostra Científica (UFPB Areia);
Atividade Pequenos Aventureiros (vagas limitadas);
Domingo (12)
Manhã e tarde:
Atividades com o 15º Batalhão de Infantaria Motorizado;
Exposição dos parceiros: Fini e São Braz;
Feira de Livros do Sebo Cultural.