Abertura da Semana da Criança na Bica teve na programação gincanas e exposições

A manhã desta terça-feira (7) marcou o início da Semana das Crianças no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica. A programação especial, oferecida pela Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam), teve atividades educativas e recreativas nos turnos da manhã e tarde, com o objetivo de promover contato entre os pequenos e a natureza.

Segundo a diretora do Parque, Milenna Simões, o foco do evento é unir diversão e educação ambiental, aproximando as crianças da natureza de forma interativa. “Esse é um espaço onde promovemos a educação ambiental e o lazer. E nesta semana, em especial, estamos com atividades divertidas que geram boas lembranças às crianças e seus familiares, integrando-os à natureza”, destacou.

Logo cedo, às 9h, crianças e suas famílias foram recebidas com a exposição do Batalhão da Polícia Militar Ambiental e, em seguida, participaram de passeio de trenzinho e gincana, com distribuição de brindes das empresas São Braz e Fini, parceiras da iniciativa. À tarde, a partir das 14h, teve a exposição Mosquitoscience – realizada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) -, a mostra Fisioart, ações de educação no trânsito promovidas pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e gincana com premiações.

Lucas Mateus da Silva Cordeiro, de 9 anos, conta que, por ser do Pará, ainda não conhecia a Bica. “É a primeira vez que venho. Gostei do passeio e do Sonic – personagem presente no evento -, das brincadeiras e dos brindes. Pretendo voltar outra vez na Bica”, relatou feliz.

A mãe de Lucas, Luana de Oliveira Souza, paraense que atualmente mora em Campina Grande, afirma que amou o Parque e que pretende voltar mais vezes e trazer a família. “Eu vinha com o intuito de só ver os animais e já ir para casa. Mas quando eu cheguei, o pessoal recepcionou a gente, falando das brincadeiras, então resolvi ficar para participar e as crianças amaram. Eu amei demais, perfeito. Gostei das brincadeiras, de ver os animais, também. Muito interessante”, relatou.

Alguns visitantes aproveitaram para visitar o zoológico, que abriga animais silvestres resgatados, como onças, macacos, serpentes, gaviões e corujas, fazer piquenique, andar de pedalinho e trenzinho ou simplesmente curtir a paisagem verde. O Parque tem cerca de 26,8 hectares e possui uma rica flora remanescente da Mata Atlântica.

A Semana das Crianças segue até o próximo domingo (12), Dia das Crianças, com atividades pela manhã , das 9h às11h, e à tarde, das 14h às 16h.

Serviço – O Parque Zoobotânico Arruda Câmara está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, bairro do Roger. O espaço abre das 8h às 17h, com entrada até as 16h. A taxa ambiental para ter acesso à Bica é de R$ 3,00, mas crianças com sete anos, pessoas com deficiência e idosos com mais de 60 anos são isentos.

Confira a programação completa da Semana da Criança da Bica:

Quarta-feira (8)

Manhã:

Exposição do Batalhão da Polícia Ambiental e Associação Guajiru;

Oficina de sabão ecológico (vagas limitadas);

Oficina de pintura em ecoplacas (vagas limitadas).

Tarde:

Exposição do Batalhão da Polícia Ambiental e Associação Guajiru;

Educação no Trânsito (Semob-JP);

Oficina pintura de gesso (vagas limitadas);

Exposição GEAS-Unipê.

Quinta-feira (9)

Manhã:

Exposição do Batalhão da Polícia Ambiental e Interage (UFPB);

Exposição Passarinhando (UFPB);

Atividade Passarinhar (vagas limitadas);

Oficina de Sticker’s (vagas limitadas);

Mostra Científica (UFPB Areia).

Tarde:

Exposição Interage (UFPB);

Educação no Trânsito (Semob-JP);

Oficina de vaso de flores com materiais recicláveis (vagas limitadas);

Exposição GEAS-Unipê;

Mostra Científica (UFPB Areia).

Sexta-feira (10)

Manhã:

Exposição do Batalhão da Polícia Ambiental e Projeto Peixes da Caatinga Interage (UFPB);

Laboratoriando (IFPB Cabedelo);

Mostra Científica (UFPB Areia);

Oficina Ecobag (vagas limitadas);

Palestra sobre higiene bucal com distribuição de brindes (Uniodonto).

Tarde:

Exposição do Projeto Peixes da Caatinga e Interage (UFPB);

Laboratoriando (IFPB Cabedelo);

Mostra Científica (UFPB Areia);

Educação no Trânsito (Semob-JP);

Eco-cine (vagas limitadas) com distribuição de brindes com a São Braz;

Palestra de higiene bucal com distribuição de brindes (Uniodonto).

Sábado (11)

Manhã e tarde:

Atividades com o 15º Batalhão de Infantaria Motorizado;

Exposição do parceiro Grupo São Braz;

Mostra Científica (UFPB Areia);

Atividade Pequenos Aventureiros (vagas limitadas);

Domingo (12)

Manhã e tarde:

Atividades com o 15º Batalhão de Infantaria Motorizado;

Exposição dos parceiros: Fini e São Braz;

Feira de Livros do Sebo Cultural.