Setur e Samu promovem workshop para profissionais que trabalham na linha de frente com os turistas



06/10/2025 |

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Preocupada em oferecer ainda maior segurança para os turistas que visitam João Pessoa, a Secretaria de Turismo (Setur), em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), promove, na próxima quarta-feira (8), um workshop sobre primeiros socorros. O público-alvo são os profissionais da área de turismo que atuam na linha de frente, como colaboradores de bares e restaurantes, hotéis e bugueiros, entre outros. Para participar, basta que o profissional interessado faça sua inscrição gratuitamente no endereço eletrônico.

O evento será realizado no auditório da Empresa Paraibana de Turismo, no Centro Turístico de Tambaú (PBTur), em Tambaú. A palestra, que começará às 19h, será ministrada por Vinícius Lemos, coordenador do Núcleo de Qualidade e do Núcleo de Educação Permanente do Samu e instrutor do Amercian Heart Association.

Para o secretário de Turismo, Vitor Hugo, é de suma importância a participação dos profissionais que atendem os turistas, tendo em vista a possibilidade de alguma intervenção médica preventiva. “Não queremos que aconteça qualquer incidente com os nossos visitantes, mas é essencial sabermos administrar caso algum fato de emergência aconteça”, pontuou.

João Pessoa tem sido um dos destinos turísticos do Brasil que vem apresentando números crescentes de visitantes durante praticamente todo o ano. E a Prefeitura, por meio da Setur-JP, tem se preparado para atender a todos da melhor maneira possível. “A qualificação, até nesse particular, é um grande diferencial e dá tranquilidade aos nossos visitantes”, afirmou Vitor Hugo, que enalteceu a disponibilidade e a presteza das equipes e profissionais do Samu.