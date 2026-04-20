Semob-JP promove ações educativas e reforça orientação sobre segurança viária

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) promove, desta terça-feira (7) até a próxima sexta-feira (10), uma série de ações educativas voltadas à conscientização sobre segurança viária, com atividades especiais em alusão ao Dia das Crianças. As equipes da Divisão de Educação para o Trânsito (Died) estarão atuando em diferentes pontos da cidade, levando informação, orientação e momentos lúdicos tanto para o público infantil quanto para a população em geral.

As atividades incluem campanhas sobre o respeito à faixa de pedestres e o uso correto das vagas especiais, realizadas em escolas e estabelecimentos comerciais, além da já tradicional participação da Semob-JP na Semana das Crianças do Parque Arruda Câmara (Bica), com ações interativas e educativas voltadas às famílias que visitam o parque.

De acordo com o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, o trabalho educativo é um dos pilares para a construção de um trânsito mais seguro e humano. “As ações da nossa equipe de educação são permanentes e fundamentais para despertar desde cedo a consciência sobre o comportamento seguro no trânsito. Aproveitamos essa semana, que celebra as crianças, para reforçar valores que salvam vidas e fazem parte do nosso compromisso com uma mobilidade cada vez mais cidadã”, destacou.

A chefe da Divisão de Educação para o Trânsito, Gilmara Branquinho, explicou que a programação da semana foi planejada para atingir diferentes públicos. “Durante esses dias, nossas equipes estão presentes em escolas, supermercados e na Bica, com ações que tratam desde a importância de atravessar na faixa até o respeito às vagas destinadas a pessoas com deficiência e idosos. As crianças aprendem de forma lúdica, mas também levam o aprendizado para casa, multiplicando o conhecimento entre familiares e amigos”, disse.

A programação segue até a próxima sexta-feira, com atividades pela manhã e à tarde. A Semob-JP reforça que a educação é o caminho mais eficaz para reduzir sinistros e salvar vidas, e segue com campanhas permanentes em diferentes bairros da Capital o ano todo.

Programação das ações educativas da Semob-JP:

Terça-feira (7):

Manhã (a partir de 7h)

Escola Profa. Antônia Rangel de Farias – Av. Júlia Freire – Torre

Ação: Faixa de pedestres

Tarde (14h)

Bica – Semana das Crianças

Quarta-feira (8):

Manhã (8h30)

Supermercado Bem Mais – Oitizeiro

Ação: Vagas especiais

Tarde (14h)

Bica – Semana das Crianças

Quinta-feira (9):

Tarde (14h)

Bica – Semana das Crianças

Sexta-feira (10):

Manhã (8h30)

Eco Medical – Rua Antônio Rabelo Júnior, 176 – Miramar

Ação: Vagas especiais

Tarde (14h)

Bica – Semana das Crianças