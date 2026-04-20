Saúde divulga novo boletim epidemiológico das arboviroses na Paraíba — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde, divulgou o Boletim Epidemiológico das Arboviroses da Paraíba, com dados trabalhados e análises até o último dia 4 de outubro de 2025. No período, foi registrado um total de 7.783 casos prováveis de arboviroses, sendo 6.555 de dengue (84,22%); 559 casos de Chikungunya (7,18%) e 17 de Zika (0,22%). Foram registrados ainda 652 casos de Oropouche.

Conforme o boletim, foi observada uma redução de 49,93% para os casos prováveis de dengue quando comparados ao mesmo período do ano de 2024. Já para os casos prováveis de chikungunya, uma redução de 64,35%, também comparados ao mesmo período do ano anterior. E para os casos prováveis de zika, uma redução de 79,52%.

A chefe do Núcleo de Doenças e Agravos Transmissíveis, Fernanda Vieira, disse que, embora tenha havido essas reduções em relação ao ano passado, não devemos baixar a guarda. “Aliás, estamos nesse quadro devido ao grande trabalho realizado pela Saúde junto com a população. Mas o nosso objetivo é que esses números caiam ainda mais e, para isso, precisamos continuar na luta contra o Aedes aegypti – mosquito transmissor das arboviroses”, destacou.

Quanto aos óbitos, em 2025, foram registrados seis para dengue, sendo nos municípios de João Pessoa (4), Soledade (1) e São Domingos do Cariri (1). Ainda foram confirmados dois óbitos para chikungunya, nos municípios de Campina Grande e Prata. Não há óbito confirmado ou em investigação para zika.

Confira o boletim no link https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/arquivos-1/vigilancia-em-saude/boletim-epidemiologico-arboviroses-urbanas-no-10_2025.pdf