Programa ‘Você Prefeito’ segue calendário de audiências públicas nesta quarta-feira

A Prefeitura de João Pessoa segue promovendo o ciclo de Audiências Públicas do programa ‘Você Prefeito’, coordenado pela Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP). Nesta quarta-feira (8), é a vez dos moradores das 7ª e 10ª Regiões participarem do encontro, que será realizado a partir das 19h, na Escola Educador Francisco Pereira da Nóbrega, localizada no bairro Cristo Redentor.

O objetivo principal do programa é fortalecer a democracia participativa, oferecendo um espaço aberto para que a população possa apresentar sugestões, demandas e prioridades relacionadas às suas comunidades. Além disso, as plenárias também funcionam como momentos de prestação de contas, nos quais a gestão municipal apresenta as ações e investimentos já realizados em cada território.

A 7ª Região, que será contemplada no encontro, inclui os bairros Cristo Redentor, Jaguaribe e Rangel, além das comunidades Boa Esperança, Jardim Bom Samaritano, Riacho Doce/Ceasa, São Geraldo, Redenção, Jardim Itabaiana, Bela Vista, Da Mata, Matinha, Monte Cassino, Paturi e Cemitério.

Já a 10ª Região é formada pelos bairros Roger, Tambiá e Treze de Maio, e pelas comunidades Asa Branca, Do S, Felipéia, Vila Japonesa, Riachinho, Terra do Nunca, Buraco da Gia e Cabeça de Burro.

Participação e transparência – De acordo com a SEPP, o programa ‘Você Prefeito’ é uma ferramenta essencial para aproximar o poder público da população, tornando o planejamento e a execução das políticas públicas mais alinhados com a realidade de cada território.

Durante as audiências, representantes da gestão municipal escutam diretamente os moradores, promovendo um diálogo franco e transparente sobre as necessidades locais. A iniciativa também visa garantir que os investimentos públicos estejam em sintonia com as prioridades definidas pela própria população.

Para saber o mapa das Regiões de Participação Popular, clique neste link.

Cronograma das plenárias do ‘Você Prefeito’:

7ª e 10ª Regiões

Data: 08/10

Local: Escola Educador Francisco Pereira da Nóbrega (Cristo Redentor)

1ª e 11ª Regiões

Data: 13/10

Local: Escola Alice Carneiro (Manaíra)

5ª e 8ª Regiões

Data: 16/10

Local: Escola Municipal Oscar de Castro (Cruz das Armas)

6ª e 9ª Regiões

Data: 20/10

Local: Escola Municipal Dr. João Santa Cruz de Oliveira (Bairro dos Novais)