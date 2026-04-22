João Pessoa é 1º lugar na Paraíba em Transparência e Governança Pública e sobe mais de 6 pontos

A Prefeitura de João Pessoa se classificou em 1º lugar na Paraíba em Transparência e Governança Pública. O resultado foi fruto da avaliação do Instituto Soma Brasil, seguindo critérios do Índice de Transparência e Governança Pública, desenvolvido pela Transparência Internacional – Brasil. A Capital paraibana subiu 6,1 pontos, em relação ao ano passado, resultando em 76,6 pontos.

A Paraíba obteve 34,6 pontos no Índice de Transparência e Governança Pública dos municípios. Foram avaliadas administração e governança, obras públicas, transparência financeira e orçamentária, comunicação, engajamento e participação social. O trabalho avaliou 12 municípios paraibanos.

O controlador-geral de João Pessoa, Diego Fabrício, destacou que João Pessoa superou a média do Estado. “Seguimos dando exemplo para todo o Brasil. João Pessoa conquistou mais que o dobro da média do Estado, elevando o nível nacional. Isso significa que aqui o cidadão tem acesso às informações da gestão pública, obedecendo aos mais altos critérios de transparência internacionais. Um governo transparente é mais eficiente, mais ético e mais próximo das pessoas”, ressaltou.

O secretário executivo de Transparência Pública de João Pessoa, Lucas Henriques de Melo, comemorou o resultado. “Esse é um trabalho em parceria com todos que acreditam que uma gestão pública se faz com engajamento social e participação cidadã. João Pessoa segue em crescimento e fomentando ainda mais o controle social, a transparência e o exercício da cidadania”, disse.

A técnica municipal de Controle Interno e integrante da equipe do Portal da Transparência Pública de João Pessoa, Juliana Vaz, ressaltou o comprometimento da equipe em aperfeiçoar o Portal da Transparência Pública. “Trabalhamos todos os dias em prol de aprimorar e simplificar nosso Portal da Transparência, tornando-o uma ferramenta de alcance à sociedade, na busca de uma transparência ativa menos formal e de fácil entendimento”, garantiu.

Instituto Soma Brasil – É uma organização da sociedade civil com sede no estado da Paraíba (PB), que desenvolve ações com foco no monitoramento da transparência pública e acesso à informação, direito à participação, direito à cidade e educação para a cidadania.

O Instituto Soma Brasil integra o Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção de João Pessoa e a Plataforma dos Movimentos Sociais por Outro Sistema Político. Sua atuação tem ênfase nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 (cidades inclusivas, seguras, sustentáveis e resilientes) e 16 (paz, justiça e instituições eficazes), e mobiliza parcerias com organizações, movimentos e redes para ampliar a transparência, o acesso à informação e a participação cidadã.

Transparência internacional – O Índice de Transparência e Governança Pública, desenvolvido pela Transparência Internacional – Brasil, avalia e incentiva práticas de transparência, participação social, dados abertos e combate à corrupção nos municípios brasileiros. É uma ferramenta independente, aplicada em parceria com organizações da sociedade civil em diferentes estados, para que qualquer pessoa possa acompanhar, cobrar e transformar a gestão pública local.