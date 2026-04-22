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I CORRIDA DOS COSTUREIROS MOVIMENTOU SÃO JOSÉ DO SERIDÓ E REGIÃO NO ÚLTIMO SÁBADO

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A costura está presente em São José do Seridó não apenas no fator cultural e na geração de emprego e renda, mas também nas práticas esportivas. Prova disso foi a realização da I Corrida dos Costureiros, neste sábado (28). O evento foi uma iniciativa da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) da Gestão Municipal de São José do Seridó.


“Mais de 100 atletas participaram da corrida. Tivemos um percurso com 5 KM, que se estendeu entre a comunidade Badaruco e o centro de São José do Seridó”, frisou o secretário titular da SEJEL, Pedro Henrique, mostrando que o evento esportivo contou com participantes não só de São José do Seridó, mas também de vários municípios circunvizinhos.


Ainda de acordo com Pedro Henrique, a SEJEL conseguiu realizar este grande evento graças aos esforços de várias integrantes da Gestão Municipal, em especial do prefeito Jackson Dantas e do vice Ricardo Medeiros, além da primeira dama Ilca Bezerra que muito contribuiu com seu trabalho voluntário.


“Estamos felizes por realizar essa corrida e apoiar nossos atletas que se somam, a cada dia, a esta modalidade esportiva que cresce em nossa São José do Seridó e região”, destacou Pedro Henrique, garantindo que a tradição da Corrida dos Costureiros será mantida nos próximos anos.


PÓDIO


Categoria Local Feminino:


1º – Tanaézia Dantas;

2º – Enilma Medeiros;

3º – Patrocina Amaro;

4º – Rosenilda de Almeida;

5º – Maria Celma e Alessandra Bezerra de Souza;


Categoria Local Masculino:


1º – Joseni da Silva;

2º – Wanderson Felipe;

3º – Ray Robson;

4º – Kalbi Clemente;

5º – Josimar Araújo;


Categoria Geral Feminino:


1º – Ana Catarina (Guerreiros do Sertão);

2º – Ana Cláudia (CARN);

3º – Ana Santana (Caicó Ruas);

4º – Francicleide Maria (Guerreiros do Sertão);

5º – Islania Valquiria (Guerreiros do Sertão);


Categoria Geral Masculino:


1º – Tallys da Silva (Guerreiros do Sertão);

2º – Adriano José (CARN);

3º – Moisés Antonio (CEFAP);

4º – Silvio Agostinho (Guerreiros do Sertão);

5º – Alberto da Silva (Jardinense);

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