I CORRIDA DOS COSTUREIROS MOVIMENTOU SÃO JOSÉ DO SERIDÓ E REGIÃO NO ÚLTIMO SÁBADO
A costura está presente em São José do Seridó não apenas no fator cultural e na geração de emprego e renda, mas também nas práticas esportivas. Prova disso foi a realização da I Corrida dos Costureiros, neste sábado (28). O evento foi uma iniciativa da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) da Gestão Municipal de São José do Seridó.
“Mais de 100 atletas participaram da corrida. Tivemos um percurso com 5 KM, que se estendeu entre a comunidade Badaruco e o centro de São José do Seridó”, frisou o secretário titular da SEJEL, Pedro Henrique, mostrando que o evento esportivo contou com participantes não só de São José do Seridó, mas também de vários municípios circunvizinhos.
Ainda de acordo com Pedro Henrique, a SEJEL conseguiu realizar este grande evento graças aos esforços de várias integrantes da Gestão Municipal, em especial do prefeito Jackson Dantas e do vice Ricardo Medeiros, além da primeira dama Ilca Bezerra que muito contribuiu com seu trabalho voluntário.
“Estamos felizes por realizar essa corrida e apoiar nossos atletas que se somam, a cada dia, a esta modalidade esportiva que cresce em nossa São José do Seridó e região”, destacou Pedro Henrique, garantindo que a tradição da Corrida dos Costureiros será mantida nos próximos anos.
PÓDIO
Categoria Local Feminino:
1º – Tanaézia Dantas;
2º – Enilma Medeiros;
3º – Patrocina Amaro;
4º – Rosenilda de Almeida;
5º – Maria Celma e Alessandra Bezerra de Souza;
Categoria Local Masculino:
1º – Joseni da Silva;
2º – Wanderson Felipe;
3º – Ray Robson;
4º – Kalbi Clemente;
5º – Josimar Araújo;
Categoria Geral Feminino:
1º – Ana Catarina (Guerreiros do Sertão);
2º – Ana Cláudia (CARN);
3º – Ana Santana (Caicó Ruas);
4º – Francicleide Maria (Guerreiros do Sertão);
5º – Islania Valquiria (Guerreiros do Sertão);
Categoria Geral Masculino:
1º – Tallys da Silva (Guerreiros do Sertão);
2º – Adriano José (CARN);
3º – Moisés Antonio (CEFAP);
4º – Silvio Agostinho (Guerreiros do Sertão);
5º – Alberto da Silva (Jardinense);