Hospital Regional de Catolé do Rocha realiza ações de promoção à saúde da mulher — Governo da Paraíba

O Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos, unidade do Governo da Paraíba em Catolé do Rocha, realiza entre os dias 6 e 31 de outubro, uma série de ações alusivas à campanha Outubro Rosa. A programação inclui a oferta gratuita de exames, consultas, palestras, procedimentos e até uma corrida de rua, reforçando o compromisso da Secretaria de Estado da Saúde (SES) com a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e de outras doenças que afetam a saúde da mulher.

A primeira atividade ocorreu nessa segunda-feira (6), com a realização de exames de ultrassonografia de mama, abdome total e transvaginal. A agricultora Rafaela Soares Pereira, de 28 anos, moradora da zona rural do município de Riacho dos Cavalos, foi uma das mulheres atendidas. “Eu achei muito bom ter essa chance de fazer esse exame. Mesmo sendo tão jovem, eu me interessei, afinal cuidar da saúde é bom em qualquer tempo e eu estou feliz de ter tido essa oportunidade”, afirmou.

De acordo com a programação do Outubro Rosa da unidade, os exames de ultrassonografia de mama, transvaginal, tireoide, abdome total, vias urinárias e obstétricas serão realizados desta terça-feira (7) até a próxima sexta-feira (10). No dia 13, haverá uma palestra e roda de conversa com profissionais da unidade e, no dia 16, consultas de orientação nutricional. No dia 22, serão realizados os procedimentos de inserção de DIU e coleta de citopatológico. Já no dia 29, haverá consultas ginecológicas e, no dia 31, a programação será encerrada com uma corrida de rua aberta à comunidade.

O diretor-geral do hospital, Fábio Cardoso, destacou que o objetivo das ações é fortalecer a prevenção e ampliar o acesso aos serviços de saúde. “Preparamos essas atividades para dar nossa contribuição na prevenção não apenas do câncer de mama, mas, sobretudo, na identificação precoce de algum problema”, ressaltou. Ele explicou ainda que, caso algum exame aponte suspeita de câncer, a paciente será encaminhada para o Programa Paraíba Contra o Câncer, garantindo o acompanhamento e o tratamento adequados.

As mulheres interessadas em realizar os exames e consultas devem procurar a Central de Marcação de Exames do Hospital Regional de Catolé do Rocha. Para o cadastro, é necessário apresentar documento de identidade e cartão do SUS. Todos os serviços são gratuitos e fazem parte das ações da SES voltadas à promoção da saúde e ao cuidado integral da mulher.