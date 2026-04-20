Debate sobre traição na política é raso. Políticos precisam discutir desafios da Paraíba

Daniella e Cícero

Que a política brasileira é pródiga em incongruências e incoerências todo mundo sabe. Há no país até o famoso paradigma de que na política as nuvens do céu mudam com maior fluidez que os movimentos feitos na atmosfera. Com raríssimas exceções, de partidos mais radicais à esquerda e à direita (como PSOL, PC do B e Novo), as demais legendas e atores trocam de lado a depender das conveniências.

Na Paraíba esse xadrez não é diferente. Mas vez por outra aparece alguém puxando a discussão sobre traição e coerência.

O último episódio desses ficou registrado nesta segunda-feira (06) nas declarações da senadora Daniella Ribeiro, do Progressistas, que acusou de traição política o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena.

Isso depois do gestor ter encontrado portas fechadas dentro da base do Governo para disputar o Palácio da Redenção em 2026 e deixar o Progressistas – partido comandado pela família dela e que tem um outro pré-candidato, escolhido pelo critério da ‘naturalidade’ – Lucas Ribeiro.

A discussão é, contudo, superficial e improdutiva para a população paraibana. E não pode ser transformada em plataforma principal da campanha vindoura.

É que os paraibanos estão, certamente, muito mais interessados em debater os problemas e desafios do Estado. Que, aliás, não são poucos – apesar da propaganda governamental pintar uma moldura muito mais otimista que a realidade que temos.

Estamos falando do Estado em que professores que se destacam nacionalmente em pesquisas, na UEPB, estão em greve por falta de pagamento de progressões funcionais. O mesmo também que amarga faz anos uma das piores taxas de analfabetismo do país e viu forças de segurança irem às ruas denunciando receberem os piores salários do Brasil.

A Paraíba teve avanços nos últimos anos. O turismo e a saúde são exemplos disso. Mas não pode se dar ao luxo de ter o debate político de 2026 resumido a “quem traiu quem”.

Os mais de 3,1 milhões de eleitores paraibanos não merecem isso. Eles esperam projetos, experiências bem sucedidas, capacidade administrativa e propostas para o desenvolvimento econômico e destravamento de obras que há décadas são prometidas em guias eleitorais.

Esperam um debate de ideias, com perspectivas de soluções. E menos hipocrisia. Até porque, como disse no início, a coerência dos grupos e famílias que militam na política paraibana não é das mais puritanas.