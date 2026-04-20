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confira os prazos do calendário eleitoral do Galo

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O Treze definiu para 13 de outubro a data da eleição para a nova Diretoria Executiva, após nenhuma chapa ser inscrita para o pleito anterior, previsto para o último domingo (5). Através do presidente Anatólio Chaves, o Conselho Deliberativo do clube divulgou o edital que convoca os conselheiros para participar do pleito, sendo apenas esses aptos a inscrever uma chapa, com prazo até 8 de outubro.

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Estádio Presidente Vargas, Treze. (Foto: João Brandão Neto/ge)

A decisão de antecipar o pleito foi tomada em reunião realizada no último dia 4. Para participar do processo eleitoral, é necessário que os membros natos e efetivos do Conselho Deliberativo estejam adimplentes. O período para recadastramento e regularização de débitos também se encerra na mesma data limite das inscrições das chapas, garantindo que todos os interessados possam se adequar a tempo.

Prazos principais:

  • Recadastramento, quitação de débitos e inscrição de candidaturas: 4 de outubro a 8 de outubro de 2025;
  • Publicação das chapas e candidaturas deferidas: 9 de outubro de 2025;
  • Eleição da diretoria executiva: 13 de outubro de 2025.

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