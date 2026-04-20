confira os prazos do calendário eleitoral do Galo
O Treze definiu para 13 de outubro a data da eleição para a nova Diretoria Executiva, após nenhuma chapa ser inscrita para o pleito anterior, previsto para o último domingo (5). Através do presidente Anatólio Chaves, o Conselho Deliberativo do clube divulgou o edital que convoca os conselheiros para participar do pleito, sendo apenas esses aptos a inscrever uma chapa, com prazo até 8 de outubro.
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A decisão de antecipar o pleito foi tomada em reunião realizada no último dia 4. Para participar do processo eleitoral, é necessário que os membros natos e efetivos do Conselho Deliberativo estejam adimplentes. O período para recadastramento e regularização de débitos também se encerra na mesma data limite das inscrições das chapas, garantindo que todos os interessados possam se adequar a tempo.
Prazos principais:
- Recadastramento, quitação de débitos e inscrição de candidaturas: 4 de outubro a 8 de outubro de 2025;
- Publicação das chapas e candidaturas deferidas: 9 de outubro de 2025;
- Eleição da diretoria executiva: 13 de outubro de 2025.
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