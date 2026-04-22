Spotify se integra ao ChatGPT para criar playlists e recomendar músicas. Reprodução / OpenIA

O Spotify agora pode ser usado dentro do ChatGPT para criar playlists e recomendar músicas ou podcasts. A novidade permite que usuários obtenham sugestões de forma direta durante uma conversa com o chatbot.

A integração foi anunciada nesta segunda-feira (6) pela OpenIA e funciona ao mencionar o Spotify em um prompt do ChatGPT. A inteligência artificial navega pelo catálogo do serviço de streaming e oferece sugestões de playlists, artistas, músicas e episódios de podcasts.

O recurso está disponível para contas gratuitas e para assinantes premium do Spotify, mas há diferenças nos resultados. Contas gratuitas recebem indicações de playlists já existentes, enquanto assinantes podem gerar recomendações personalizadas a partir dos prompts.

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Segundo o Spotify, a novidade já está disponível em inglês para 145 países, incluindo o Brasil. “Ao trazer o Spotify para o ChatGPT, estamos criando uma nova maneira poderosa para os fãs se conectarem com os artistas e criadores que amam por meio de conversas, sempre que a inspiração surgir”, disse Sten Garmark, Vice-Presidente Sênior do Spotify.

Como usar a integração do Spotify no ChatGPT

Para utilizar a nova funcionalidade, siga os passos abaixo:

Inicie uma conversa no ChatGPT: abra o aplicativo ou acesse o site do ChatGPT em seu navegador. Mencione o Spotify no prompt: comece sua mensagem com “Spotify”, seguido do pedido desejado. Por exemplo: “Spotify, crie uma playlist para meu treino de amanhã.” Conecte sua conta do Spotify: ao utilizar o recurso pela primeira vez, o ChatGPT solicitará que você faça login em sua conta do Spotify. Isso é necessário para acessar seu histórico e preferências musicais. Receba as sugestões: o ChatGPT irá gerar uma lista de músicas, playlists ou podcasts com base no seu pedido. As sugestões serão apresentadas diretamente na conversa. Acesse o conteúdo no Spotify: ao clicar em uma das sugestões, você será redirecionado para o aplicativo ou site do Spotify para ouvir a música ou podcast selecionado.

A integração faz parte de uma atualização maior do ChatGPT, que passou a suportar apps de terceiros. Com isso, usuários podem personalizar prompts e buscar informações externas sem precisar sair da janela de conversa.

Empresas como Booking, Figma e Canva também já são compatíveis, permitindo editar arquivos gráficos, encontrar hospedagens e modificar projetos diretamente no chatbot.