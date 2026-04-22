Semob-JP segue com serviço de sinalização em vias da Capital e garante mais segurança viária

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) realizou, nesta segunda-feira (6), serviços de sinalização vertical e horizontal em diferentes pontos da cidade. A ação faz parte do trabalho contínuo da Divisão do Sistema Viário (DSV), responsável pela manutenção e implantação das placas e pinturas que orientam o tráfego e promovem mais segurança viária.

Entre os locais que receberam os serviços estão a Rua Juiz João Navarro Filho, Rua Bacharel José de Oliveira Curchatuz, nos bairros Jardim Oceania e Aeroclube, e a Avenida General Edson Ramalho, em Manaíra. As equipes técnicas atuaram com a instalação e recuperação de placas, além da revitalização de faixas de pedestres, linhas de retenção e outros elementos de sinalização horizontal.

De acordo com o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, esse trabalho é essencial para manter a fluidez e a segurança nas vias da cidade. “Nosso trabalho é permanente e essencial para garantir mais segurança viária. A sinalização, tanto vertical quanto horizontal, orienta condutores e pedestres, contribuindo diretamente para a redução de sinistros e para uma cidade mais organizada”, destacou.

O superintendente também ressaltou o empenho das equipes da DSV, que atuam de forma planejada e contínua. “A sinalização é um instrumento que salva vidas. Por isso, nossas equipes estão todos os dias nas ruas, identificando demandas, realizando manutenções e implantando novas sinalizações conforme as necessidades de cada região. Esse cuidado técnico faz toda a diferença na segurança do trânsito”, completou.

As ações da Divisão do Sistema Viário seguem um cronograma permanente, que contempla diferentes bairros de João Pessoa, priorizando pontos com maior fluxo de pedestres e veículos, além de áreas escolares, hospitalares e de grande circulação.