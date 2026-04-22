QUEM matou Odete Roitman? Globo entrega detalhe sobre suspeito

Por MRNews



Globo toma decisão de última hora e retira personagem da lista de suspeitos do assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo

O remake de Vale Tudo entrou em sua fase mais eletrizante e promete agitar o público brasileiro a partir desta segunda-feira (6). O aguardado assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch) marcará a virada dramática da novela das nove da Globo, reacendendo um dos maiores mistérios da história da teledramaturgia nacional: quem matou Odete Roitman?

De acordo com informações de bastidores obtidas pelo MRNews.com.br, a sequência no luxuoso Copacabana Palace será cercada de tensão, com diversos personagens exibindo comportamentos suspeitos antes do disparo fatal. A emissora, no entanto, surpreendeu o público e os próprios fãs da trama original ao retirar Maria de Fátima (Bella Campos) da lista oficial de suspeitos.

Globo altera a lista de suspeitos

Fontes próximas à produção revelaram que, inicialmente, Fátima seria uma das principais investigadas, mas a direção decidiu cortá-la da trama central do “quem matou?”. A mudança, tomada de última hora, visa redirecionar o foco do mistério para outros personagens com motivações mais complexas. Ainda assim, a vilãzinha continuará sendo peça importante no desenrolar dos próximos capítulos, especialmente pelas consequências indiretas de suas ações.

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Atualmente, os principais suspeitos são Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Cauã Reymond). Cada um deles tem fortes motivos para desejar a morte da poderosa empresária. Celina, após descobrir que Odete forjou a morte de Leonardo (Guilherme Magon), perde o controle e confronta a irmã. Heleninha, traumatizada por anos de manipulação materna, vive um colapso emocional. Marco Aurélio, movido pela sede de poder, enxerga o crime como a chance de assumir o comando da TCA. Já César tem uma motivação financeira direta: herdará metade da empresa caso Odete morra.

Investigação e novos desdobramentos

Nos próximos capítulos, o delegado Mauro (Cláudio Jaborandy) conduzirá a investigação, que trará flashbacks reveladores e depoimentos contraditórios. As digitais de Celina e Heleninha serão encontradas na arma do crime, colocando ambas no centro da suspeita. A trama tomará um rumo ainda mais sombrio quando uma das personagens for presa no capítulo previsto para o dia 13 de outubro.

Com a morte de Odete Roitman, a novela mergulha em sua fase final, prometendo uma série de reviravoltas dignas do clássico de Gilberto Braga. A nova versão mantém o suspense que conquistou o país em 1988, agora com uma roupagem moderna e atuações intensas que têm dominado as redes sociais.

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Amauri Soares comenta críticas a Bella Campos e revela áudio de Antônio Fagundes sobre o remake de Vale Tudo

Amauri Soares, diretor-executivo da TV Globo e dos Estúdios Globo, resolveu se pronunciar sobre as recentes críticas ao remake de Vale Tudo, uma das maiores apostas da emissora para celebrar seus 60 anos. Em entrevista, o chefão da Globo destacou a importância da produção e saiu em defesa da atriz Bella Campos, alvo de comentários nas redes sociais desde a estreia da trama das nove.

Segundo Amauri Soares, o público atual tende a julgar de forma precipitada, especialmente nas redes sociais, o que afeta diretamente os atores. Ele ressaltou que Bella Campos tem mostrado grande dedicação ao papel e que seu trabalho vem sendo elogiado internamente pela equipe de direção e colegas de elenco. “As redes sociais amplificam opiniões, e nem sempre essas opiniões refletem a realidade artística. Bella é talentosa e está fazendo uma entrega emocionante”, afirmou o diretor.

O executivo ainda aproveitou para comentar a inevitável comparação entre as versões da novela. Ele destacou que Taís Araújo e Regina Duarte, que interpretaram Raquel nas duas gerações da trama, representam estilos diferentes de atuação. “São contextos distintos, linguagens distintas. Taís está brilhante, talvez na melhor atuação de sua carreira”, elogiou Amauri, ressaltando a coragem da atriz em assumir um papel tão icônico da teledramaturgia brasileira.

Além disso, Amauri Soares revelou que recebeu mensagens de apoio de vários artistas da versão original de Vale Tudo, exibida em 1988. Entre eles, Antonio Fagundes, intérprete do inesquecível Ivan, enviou um longo áudio elogiando o novo elenco e a direção artística da Globo. “O Fagundes disse que a nova versão está ainda mais envolvente, adaptada ao público atual, sem perder a essência do original”, contou o diretor, demonstrando satisfação com o retorno positivo.

Amauri também elogiou a postura de Regina Duarte, que trocou mensagens com Taís Araújo e elogiou sua atuação como Raquel, gesto considerado generoso e simbólico da união entre gerações de artistas.

Com uma produção grandiosa, trilha sonora repaginada e elenco de peso, o remake de Vale Tudo vem mantendo bons índices de audiência e despertando debates intensos nas redes. Para Amauri Soares, esse é o sinal de que a novela cumpre seu papel: “Vale Tudo sempre provocou reflexão sobre ética, poder e sociedade. E isso continua atual.”

Tags: Vale Tudo, Bella Campos, Amauri Soares, Antonio Fagundes, Taís Araújo, Regina Duarte, novelas da Globo, remake, TV Globo, celebridades, MRNews

Família freta ônibus para festa de aniversário e tragédia ocorre na estrada: colisão deixa mortos e feridos

Um grave acidente na noite deste domingo (5) na rodovia PR-151, entre São Mateus do Sul (PR) e Três Barras (SC), terminou em tragédia e deixou a região em choque. O incidente envolveu um ônibus fretado por uma família que seguia para uma festa de aniversário e um caminhão de carga, resultando em duas mortes e 23 feridos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 21h20, no km 468 da rodovia, na localidade de São Miguel da Roseira. Com o impacto, a pista precisou ser interditada completamente até cerca das 2h da madrugada desta segunda-feira (6), quando o trânsito foi liberado.

Detalhes da colisão

O caminhão envolvido no acidente transportava apenas o motorista, que foi arremessado para fora do veículo e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já o ônibus, que levava 35 passageiros, foi alugado para o transporte de uma família que seguia para um evento comemorativo.

O veículo era conduzido por dois motoristas que se revezavam na viagem. Um deles sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado ao hospital, enquanto o motorista reserva faleceu no local, preso às ferragens após o violento impacto.

Vítimas e resgate

Segundo o relatório dos bombeiros, uma mulher foi arremessada para fora do ônibus e está em estado grave. Outro passageiro sofreu ferimentos moderados, e 20 pessoas, com idades entre 4 e 71 anos, tiveram ferimentos leves. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, 11 ocupantes recusaram atendimento médico, mesmo apresentando escoriações.

As vítimas mais graves foram levadas para hospitais de São Mateus do Sul e Três Barras, onde seguem em observação. As identidades dos mortos e feridos ainda não foram divulgadas oficialmente pelas autoridades.

Investigação e comoção

A Polícia Rodoviária Estadual e a Perícia Técnica investigam as circunstâncias do acidente, incluindo a possibilidade de falha mecânica ou imprudência na condução dos veículos. O caso gerou grande comoção entre familiares e moradores da região, que usaram as redes sociais para pedir orações pelas vítimas e conforto às famílias enlutadas.

A tragédia reforça o alerta sobre a importância da atenção redobrada nas rodovias, especialmente em viagens longas e noturnas.

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📍Publicado por mrnews.com.br

Alexandre Nero faz ‘reclamação’ nos bastidores de Vale Tudo sobre Carolina Dieckmann

Os bastidores do remake de Vale Tudo, exibido pela TV Globo, seguem chamando a atenção do público não apenas pelas cenas intensas da trama, mas também pela interação descontraída entre os atores. Alexandre Nero, intérprete de Marco Aurélio, surpreendeu os fãs ao compartilhar em suas redes sociais um momento divertido com Carolina Dieckmann, sua parceira de cena que dá vida a Leila.

A “reclamação” de Alexandre Nero

No vídeo publicado, Nero aparece em clima bem-humorado questionando a colega pela demora no camarim. Entre risos, o ator fez uma “reclamação” brincalhona: “O que você tem a dizer?”, disse ele, arrancando gargalhadas de Carolina Dieckmann, que acenou ao fundo enquanto se divertia com a situação.

O registro viralizou rapidamente e rendeu comparações curiosas dos fãs, já que o jeito provocador de Nero no vídeo acabou lembrando, de certa forma, o comportamento controlador de Marco Aurélio, seu personagem na novela.

Clima leve entre os atores

A interação mostrou ao público o clima leve e descontraído que envolve o elenco fora das gravações. Alexandre Nero fez questão de reforçar a parceria com a colega ao destacar o momento como uma simples “reclamação” bem-humorada, evidenciando que a sintonia entre eles ultrapassa os limites do set.

Nos comentários, seguidores elogiaram a química entre os atores dentro e fora de cena, destacando que esse entrosamento contribui para a credibilidade do casal de vilões no folhetim.

Carolina Dieckmann comenta acordo em cena

Recentemente, Carolina Dieckmann também usou suas redes sociais para esclarecer outro episódio envolvendo sua atuação ao lado de Nero. Após críticas de internautas que apontaram uma suposta quebra de personagem, a atriz revelou que tudo foi planejado.

Segundo ela, tanto ela quanto Nero decidiram dar um tom mais leve aos diálogos entre Marco Aurélio e Leila, especialmente em momentos de discussões corriqueiras. “São discussões de casal, e a gente combinou de fazer sempre com humor”, explicou a atriz, ressaltando que a naturalidade faz parte da construção da trama.

Essa revelação reforça a sintonia da dupla, que consegue equilibrar drama e humor, aproximando o público da realidade dos personagens. Para muitos fãs, esse cuidado da produção é um dos pontos fortes do remake, que se mantém fiel ao espírito crítico da obra original, mas acrescenta nuances modernas ao comportamento dos protagonistas.

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Globo muda tudo e final de Marco Aurélio e Leila será bem diferente em Vale Tudo

O remake de Vale Tudo vem surpreendendo os telespectadores da Globo com mudanças ousadas em relação à versão clássica de 1988. Uma das maiores reviravoltas acontecerá justamente na reta final, envolvendo Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann). O casal de golpistas, que passou a novela inteira aplicando trambiques e escapando da Justiça, não terá o mesmo destino da versão original e acabará preso.

Tentativa de fuga frustrada

Segundo informações de bastidores, as cenas finais dos dois foram gravadas no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, e prometem ser uma das mais grandiosas sequências do folhetim. Marco Aurélio e Leila planejam uma fuga espetacular em um avião particular, acreditando que finalmente conseguirão escapar da Justiça brasileira.

O que eles não esperavam é que a polícia já estivesse no encalço. Com direito a perseguição de carros, agentes armados e clima de tensão, o plano dos vilões é interrompido antes da decolagem. O casal, que acreditava estar acima da lei, é algemado diante de todos, marcando uma virada importante no desfecho da história.

A diferença em relação a 1988

Na versão original de Vale Tudo, exibida em 1988, o final dos personagens foi bem diferente. Leila (vivida por Cássia Kis) chegou a assumir a autoria do assassinato de Odete Roitman (Beatriz Segall), mas nunca foi punida. A confissão ocorreu em um flashback, revelada apenas para Bartolomeu e Eunice, mas a Justiça jamais a responsabilizou.

Já Marco Aurélio (Reginaldo Faria) também escapou ileso, mesmo após roubar milhões e abandonar a família em meio a escândalos. Sua última cena entrou para a história da TV brasileira: de dentro de um avião, prestes a deixar o país, ele faz um gesto obsceno e debochado, a famosa “banana” para o Brasil, simbolizando a impunidade.

O recado da nova versão

No remake, a autora Manuela Dias optou por dar outro tom à conclusão dos personagens. Embora Marco Aurélio e Leila sejam presos no penúltimo capítulo, eles ainda aparecem no último episódio deixando a prisão com tornozeleiras eletrônicas, em liberdade provisória.

A decisão é uma clara crítica social: mesmo após tantos crimes e escândalos, os vilões conseguem retornar à sociedade, reforçando o tema central de Vale Tudo — a eterna sensação de impunidade no Brasil.

Assim, o público verá um desfecho diferente, mas que mantém a essência crítica da novela, mostrando que, apesar da prisão, a Justiça continua falhando quando o assunto é punir os poderosos.

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Vale Tudo: Heleninha descobre que Leonardo está vivo e desmascara grande segredo de Odete

Em Vale Tudo, novela das nove da Globo, os próximos capítulos prometem fortes emoções para o público. Heleninha (Paolla Oliveira) ficará frente a frente com um segredo guardado por anos, capaz de mudar totalmente a relação entre os membros da família. A revelação acontece quando a personagem descobre que Leonardo (Guilherme Magon), dado como morto em um acidente no passado, está vivo e foi mantido escondido por ninguém menos que Odete (Debora Bloch).

O reencontro inesperado

A descoberta acontece em um momento dramático. Ana Clara (Samantha Jones), que vinha cuidando de Leonardo em segredo, é surpreendida por Odete. Para impedir que a verdade venha à tona, a vilã chega a sacar uma arma contra sua rival. Antes de ser silenciada, Ana Clara consegue avisar Heleninha sobre a localização do rapaz.

Ao chegar no local indicado, Heleninha se depara com uma cena comovente: Leonardo está vivo, mas carrega sequelas graves do acidente, vivendo em uma cadeira de rodas. O choque é imediato, e a emoção toma conta da personagem, que decide levá-lo de volta para a mansão de Celina (Malu Galli).

A reunião de família

Já na mansão, Heleninha exige que toda a família seja reunida para que a verdade seja exposta. Durante o encontro, os parentes revisitam a noite do acidente e percebem que muitas versões contadas até então estavam distorcidas. Nesse momento, Heleninha confessa que, naquela noite, havia bebido em excesso após acreditar que Marco Aurélio (Alexandre Nero) tinha uma amante.

Foi justamente esse detalhe que Odete usou contra a própria filha, manipulando a narrativa e jogando toda a culpa do acidente em Heleninha. A revelação expõe a crueldade da personagem, que foi capaz de sacrificar a reputação da filha para manter seus segredos intocados.

O podre de Odete vem à tona

O clímax acontece quando Heleninha revela que Odete não apenas sabia que Leonardo havia sobrevivido, como também o manteve isolado durante todos esses anos, impedindo qualquer contato com a família. A revelação escandalosa deixa todos em choque e expõe o lado mais perverso da vilã, que demonstra ser capaz de qualquer coisa para manter o controle da família.

Esse capítulo promete ser um divisor de águas na trama de Vale Tudo, trazendo à tona segredos escondidos a sete chaves e redefinindo a trajetória dos personagens principais. O público pode esperar cenas de muita emoção, suspense e reviravoltas, que devem prender a atenção até o último minuto.

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Vale Tudo: Cecília e Laís enfrentam nova reviravolta com pedido inesperado de Sarita

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo, Cecília e Laís viverão um dos momentos mais delicados desde que assumiram a guarda de Sarita. Após quase perderem a filha adotiva por causa da interferência de Marco Aurélio, elas enfrentarão um desafio ainda mais doloroso: o pedido da menina para conhecer o pai biológico.

Tudo começa quando Luiz surge na trama, revelando-se como o verdadeiro pai da criança. A presença inesperada dele abala profundamente a estabilidade da família. Sarita, curiosa sobre suas origens, pedirá para encontrar o homem e descobrir mais sobre sua história.

O dilema das mães adotivas

A reação de Laís é imediata: resistência total. Afinal, em todos os anos desde a adoção, o nome de Luiz jamais havia sido mencionado. No entanto, Cecília e Laís logo são alertadas por um advogado de que não podem negar o direito da filha de conhecer o pai biológico. O jurista explica que esse contato não altera, por si só, os vínculos legais da adoção, mas a situação gera temor de que a guarda venha a ser questionada futuramente.

Diante dessa orientação, as duas passam a considerar encontros monitorados, buscando proteger Sarita ao mesmo tempo em que atendem ao pedido da menina.

A revelação de Luiz

Em meio às tensões, Luiz abre o jogo e revela a Cecília e Laís que sofre de diabetes. Ele aceita ajuda financeira para adquirir medicamentos, o que desperta ainda mais desconfiança nas mães. A revelação levanta dúvidas sobre suas intenções, já que sua chegada coincide com a vontade de Sarita de conhecê-lo e também com sua necessidade de apoio material.

O primeiro encontro

Mesmo com todas as inseguranças, Cecília e Laís acabam cedendo e autorizam o primeiro contato entre pai e filha. O reencontro acontece em ambiente controlado, com as duas presentes, observando cada detalhe da interação. Nesse momento, ficam estabelecidos limites claros para que Luiz não ultrapasse barreiras emocionais ou jurídicas.

A cena promete mexer com os telespectadores, já que mostra o conflito entre o amor protetor das mães adotivas e o direito de Sarita de conhecer suas origens. Assim, a trama mergulha em uma discussão sensível sobre família, adoção e pertencimento, revelando que a batalha de Cecília e Laís pode ser ainda mais difícil do que a tentativa anterior de Marco Aurélio de afastar a menina delas.

Tags: Vale Tudo, Cecília, Laís, Sarita, Luiz, Novela das Nove, Resumo, Globo

Cadê os gêmeos? ‘Vale Tudo’ comete erro grotesco e some com barriga de Solange

A novela ‘Vale Tudo’ voltou a virar assunto nas redes sociais nesta quinta-feira (25) após um erro de continuidade bastante perceptível. A personagem Solange Duprat (Alice Wegman), grávida de gêmeos, apareceu em cena no hospital sem a barriga, detalhe que não passou despercebido pelo público.

Na sequência exibida, Solange estava ao lado de Afonso (Humberto Carrão) no quarto, durante uma conversa com o doutor Fernando (Gilberto Filho) sobre o tratamento contra a leucemia. Enquanto o médico explicava que a resposta à quimioterapia havia sido melhor do que na internação anterior, a barriga da personagem simplesmente não estava presente, confundindo os telespectadores.

Erro chamou atenção dos fãs

A cena rapidamente repercutiu na internet, onde muitos internautas ironizaram o deslize da produção.

“Eles simplesmente esqueceram a barriga da Solange”, escreveu um usuário no X. Outro foi além: “Demitiram todos os continuístas da Globo. Cada erro nessa novela é mais tosco que o outro. Parece que a direção jogou a toalha de vez”.

Houve também quem encarasse a situação com bom humor:

“Solange esqueceu a barriga falsa em casa”, brincou um seguidor.

“É que só pode visita de 1 por vez. Se tiver grávida, ainda mais de gêmeos, vira tumulto, são 3 pessoas”, ironizou outro.

Críticas à produção

Essa não é a primeira vez queo o remake de ‘Vale Tudo’ enfrenta críticas por falhas de continuidade. Muitos telespectadores apontaram que, provavelmente, as cenas do hospital foram gravadas em uma única diária e a equipe acabou esquecendo do figurino adequado.

Outros compararam a produção da Globo a trabalhos de menor orçamento, afirmando que o padrão de qualidade da emissora caiu nos últimos anos. Ainda assim, muitos assumem que, mesmo com os erros, continuam assistindo e se divertindo com a novela.

O deslize acabou se tornando um dos assuntos mais comentados da noite, com memes e piadas se espalhando pelas redes sociais.