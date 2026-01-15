quinta-feira, janeiro 15, 2026
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA ESTEVE NA CAATINGA GRANDE

admin1




Na última quarta-feira (1) a Equipe de Saúde da Família (ESF) 2 atendeu 21 crianças do fundamental I e da creche da comunidade Caatinga Grande.

“Na oportunidade, a equipe ESF realizou antropometria, avaliação de saúde auditiva e ocular, exame físico e identificação de de possíveis agravos de doenças”, frisou a titular da Secretaria Municipal de Saúde, Nara Regina.

Para a secretária, a SESAD tem objetivado os cuidados à saúde para toda a população da Comunidade Caatinga Grande.

