PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA ESTEVE NA CAATINGA GRANDE

Na última quarta-feira (1) a Equipe de Saúde da Família (ESF) 2 atendeu 21 crianças do fundamental I e da creche da comunidade Caatinga Grande.





“Na oportunidade, a equipe ESF realizou antropometria, avaliação de saúde auditiva e ocular, exame físico e identificação de de possíveis agravos de doenças”, frisou a titular da Secretaria Municipal de Saúde, Nara Regina.





Para a secretária, a SESAD tem objetivado os cuidados à saúde para toda a população da Comunidade Caatinga Grande.