Prefeitura retoma serviços com trator agrícola para fortalecer a agricultura familiar da Capital



06/10/2025 |

20:30 |

41

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), retomou, nesta segunda-feira (6), as atividades do trator agrícola que presta atendimento às famílias inseridas no programa ‘Eu Posso Semear’. O equipamento está novamente em operação realizando a limpeza e o preparo da terra nas unidades produtivas agrícolas, garantindo condições ideais para o início dos novos ciclos de plantio.

Com o retorno do serviço, cerca de 80 famílias de agricultores e agricultoras das comunidades atendidas voltam a contar com o apoio logístico da Prefeitura na aração e gradagem dos terrenos, etapas fundamentais para o cultivo de hortaliças, raízes e outros produtos que abastecem tanto o consumo local quanto as feiras agroecológicas da Capital.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Capital, Bruno Farias, o retorno do trator representa mais do que a retomada de uma máquina, mas a reafirmação do compromisso da gestão com a agricultura familiar e com o desenvolvimento sustentável no campo.

“Esse apoio técnico e estrutural é essencial para que as famílias agricultoras possam produzir com mais qualidade, reduzir custos e aumentar sua renda. É uma ação que fortalece a economia local e garante alimentos saudáveis na mesa da população de João Pessoa”, destacou.

Além do preparo do solo, a Sedest também tem prestado orientação técnica sobre práticas agrícolas sustentáveis de base agroecológica e o uso racional de insumos, contribuindo para a preservação ambiental e para o fortalecimento da cadeia produtiva e a melhoria da qualidade alimentar e nutricional.

Os trabalhos seguem um cronograma de atendimentos que contempla todas as famílias cadastradas no programa, com prioridade para áreas que iniciam o plantio ainda neste mês de outubro.