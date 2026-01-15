Policlínica Integrada da Segurança Pública será inaugurada nesta quarta-feira — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo inaugura, nesta quarta-feira (8), a Policlínica Integrada da Segurança Pública (Poinsp), localizada à rua Borja Peregrino, 210, no bairro da Torre, em João Pessoa. A unidade, que será gerenciada pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde), oferecerá atendimentos com serviços de saúde integrados, presenciais e online, voltados para profissionais da segurança pública e seus familiares.

Criada pela Lei 12.640/2023, a Poinsp representará um novo modelo de atenção à saúde, centrado na valorização dos profissionais de segurança pública e na integração harmoniosa entre tecnologia avançada, infraestrutura moderna e cuidado humanizado.

O diretor-geral da unidade, coronel Jales Meneses, destacou a importância da nova estrutura para o cuidado integral dos profissionais. “A Poinsp nasce como um espaço de cuidado integral aos profissionais da segurança pública — policiais militares, civis, penais, bombeiros militares e servidores do Detran. Aqui, cada um encontrará um ambiente moderno, acolhedor e totalmente integrado. Mais do que um prédio, a Poinsp é um símbolo de valorização. É a materialização do lema que nos inspira: ‘Cuidar para proteger’”, afirmou o coronel.

Um dos destaques entre os serviços ofertados será o Serviço de Assistência Social, que atuará com busca ativa sobre internações hospitalares de profissionais da segurança pública, elaborará relatórios sobre vitimização profissional e realizará ações voltadas à promoção da saúde.

Todos os atendimentos poderão ser agendados pela plataforma da Poinsp (https://poinsp.sistemasdevos.com.br/login ), que também contará com o serviço de atendimento psicológico online, oferecido por meio do Escuta Susp, programa do Governo Federal coordenado pela Senasp/Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O superintendente da PB Saúde, Jhony Bezerra, ressaltou que a gestão da Fundação será fundamental para garantir a eficiência dos processos e a qualidade da assistência prestada. “A gestão da PB Saúde chega à Poinsp com o compromisso de assegurar uma atenção integral, moderna e humanizada. Essa parceria reafirma nosso papel em fortalecer a rede pública de saúde, levando cuidado e valorização a quem dedica a vida à proteção da sociedade”, destacou Jhony Bezerra.

Infraestrutura e serviços ofertados: A unidade conta com estrutura física de mais de 1.000 m², distribuída em três pavimentos, e dispõe de consultórios médicos, odontológicos e de nutrição; salas para exames laboratoriais, raio-X, ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma e pequenos procedimentos cirúrgicos; além de sala de recuperação pós-anestésica e espaço para estabilização de urgências durante os atendimentos.