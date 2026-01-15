quinta-feira, janeiro 15, 2026
GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ LAMENTA O FALECIMENTO DE IVO LIMA DA SILVA

Com profundo pesar, a gestão municipal de São José do Seridó-RN lamenta o falecimento do senhor Ivo Lima da Silva e ao mesmo tempo que se irmana á sua família enlutada e amigos em razão de sua partida, neste momento de dor e perda.


A Gestão Municipal de São José do Seridó se une em solidariedade á todos os seus familiares e amigos neste momento de luto. Que Deus conceda forças a todos e que sua memória seja sempre uma fonte de conforto e inspiração.


Sua expontaneidade,seu bom humor e sobretudo suas ações de bondade, amizade e acolhimento ficarão vivas na memória de todos os que o amam e tiveram o privilégio de conhece-lo.



Vá com Deus ,cumpriu seu propósito aqui no plano terreno, agora segue para os braços do pai celestial . Descanse em Paz.

