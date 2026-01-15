Escolas da Rede Pública Estadual são selecionadas para participar da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica; evento tem início nesta terça-feira, 7

Sete escolas da Rede Pública Estadual da Paraíba vão participar da 5ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT) com o tema “Juventudes que inovam, Brasil que avança”. O evento é promovido pelo Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e vai acontecer de 7 a 9 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). As escolas paraibanas levarão na bagagem oito projetos que serão expostos durante o evento.

A mostra é gratuita e busca contribuir para a divulgação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no país, ampliando o reconhecimento social da modalidade e mostrando o crescimento, por meio da integração de estudantes e profissionais, compartilhamento de projetos e pesquisas desenvolvidas. O evento será realizado juntamente com o Festival Internacional de Inovação e Sustentabilidade da Indústria – Curicaca, promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Os oitos projetos das escolas da Rede Pública da Paraíba foram selecionados pelo MEC por meio de chamadas públicas, e passaram pela análise a partir de critérios como interação com o público-alvo, aderência ao tema do evento e viabilidade da proposta. Foram selecionados projetos que permitissem a apresentação de produtos, protótipos e processos inovadores em sua aplicação real.

Esses fatores são essenciais para garantir que participantes e visitantes da SNEPT conheçam resultados de ensino, pesquisa, extensão ou ações mercadológicas, com potencial para gerar ativos de propriedade intelectual, industrial, registros de softwares e patentes.

Confira as escolas e os projetos selecionados para a 5ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica:

ECIT Francisca Martiniano da Rocha (Lagoa Seca)

Produção de velas orgânicas e repelentes aos mosquitos-palha e ao Aedes

ECIT Dom Marcelo Pinto Carvalheira (Guarabira)

Uma Eletrônica Escolar: Democracia, Inovação e Protagonismo Juvenil

ECIT Irmã Stefanie (Campina Grande)

Biomake

ECIT Márcia Guedes Alcoforado de Carvalho (Belém)

Criatividade em Circuitos com Arduino: Inovação para um futuro sustentável

ECIT Plínio Lemos

Criação de ilhas flutuantes para o tratamento da água da lagoa no município de Puxinanã (PB): Um estímulo a soluções sustentáveis no ensino público.

ECIT Jornalista José Itamar da Rocha Candido (Cuité)

Agrosocial: Interface Interativa para Auxílio ao Produtor Rural no Monitoramento de Nutrientes, Agrotóxicos e Certificação Sustentável;

SOLUS – O sistema agrícola do futuro.

ECIT Doutor Elpídio de Almeida (Campina Grande)

Sinais de Emoções: Tecnologia Interativa para Saúde Mental e Desenvolvimento Humano