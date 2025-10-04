veja o que pode e não pode levar
As provas do CNU, o Concurso Nacional Unificado, serão aplicadas no próximo domingo (5). Por isso, o Jornal da Paraíba reuniu as principais informações sobre o certame, como o que pode ou não ser levado para os locais de provas.
Os cartões de confirmação de inscrição, junto com os locais de provas, estão disponíveis para consulta no site do gov.br, na Área do Candidato.
Concurso Nacional Unificado
- Vagas: 3.652
- Nível: níveis médio, técnico e superior.
- Salário: entre R$ 4 mil e R$ 17 mil
- Inscrições: 2 de julho a 20 de julho
- Provas objetivas: 5 de outubro
- Resultado final: 30 de janeiro de 2026
- Edital do Concurso Nacional Unificado
Horários
Neste domingo, as provas terão início às 13h, tanto para quem concorre a cargos de nível superior, quanto para os de nível intermediário (médio e técnico). No entanto, os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).
O que o candidato pode levar
A pessoa candidata deverá comparecer ao local designado para a realização das provas do CNU portando caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, documento de identificação com foto e comprovante de inscrição.
Os documentos de identificação que serão considerados são: documentos originais e com fotos. Exemplos: carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação; documentos digitais, com foto e assinatura (e-Título, CNH digital, e Carteira de Identidade digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais; passaportes brasileiros e entre outros.
O que o candidato não pode levar
Durante o concurso do CNU, não será permitida utilização de máquinas calculadoras, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos ou legislação.
Também não podem ser levados aparelhos eletrônicos, como iPod, smartphone, telefone celular, agenda eletrônica, aparelho MP3 player, notebook, tablet, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc.,
É proibido o uso de acessórios como relógios de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e outros itens como lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido ou borracha.
Vagas disponíveis
No concurso do CNU, são 3.652 cargos distribuídos entre nove blocos temáticos, que agrupam as vagas por áreas de atuação semelhantes. São eles:
- Bloco 1: Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social)
- Bloco 2: Cultura e Educação
- Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia
- Bloco 4: Engenharias e Arquitetura
- Bloco 5: Administração
- Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico
- Bloco 7: Justiça e Defesa
- Bloco 8: Intermediário – Saúde
- Bloco 9: Intermediário – Regulação
➡ Confira todas as vagas aqui
Nesta edição, o governo anunciou medidas para ampliar a diversidade entre os aprovados. Com isso, a distribuição de cotas ficou da seguinte forma:
- 25% para pessoas negras;
- 3% para pessoas indígenas;
- 2% para pessoas quilombolas;
- 5% para pessoas com deficiência (PcD).
Outra novidade é que, caso menos de 50% das pessoas classificadas para a segunda fase sejam mulheres, o percentual será ajustado para garantir paridade. A regra não assegura uma reserva de vagas para mulheres no resultado final do concurso.