Prefeitura celebra 50 anos do Sine com Feirão da Empregabilidade Inclusivo e edital ‘Eu Posso’ para pessoas com deficiência

A Prefeitura de João Pessoa comemora, na próxima terça-feira (7), os 50 anos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) como política pública. Para marcar a data, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) irá realizar o Feirão da Empregabilidade Inclusivo e lançar o edital do microcrédito social “Eu Posso” para as pessoas com deficiência. O evento acontece das 9h às 14h, no Sesc, localizado na Rua Desembargador Souto Maior, 281, no Centro.

O Feirão da Empregabilidade Inclusivo vai contar com um espaço acessível com intérprete de Libras e suporte especializado para pessoas com outras deficiências. Além da intermediação de mão de obra e entrevistas, serão oferecidas orientações sobre direitos e qualificação profissional.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Bruno Farias, ressalta a importância do Sine enquanto política pública. Para ele, os 50 anos da rede de empregabilidade representa não apenas a intermediação de mão de obra, mas também o compromisso com a qualificação profissional, a geração de renda e a dignidade do trabalhador.

“Estamos transformando essa data em um marco para reforçar o nosso compromisso com a inclusão na cidade de João Pessoa. Por isso, realizaremos o Feirão da Empregabilidade Inclusiva com o objetivo de abrir portas e oportunidades para pessoas com deficiência, garantindo que elas tenham cada vez mais espaço no mercado de trabalho”, comenta.

Além do Feirão da Empregabilidade Inclusivo, a Sedest fará o lançamento oficial do edital do microcrédito social “Eu Posso” exclusivo para pessoas com deficiência. Segundo Bruno Farias, essa ação vai fortalecer o empreendedorismo, gerar autonomia e promover mais cidadania.

“Esse é o papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho: criar condições para que todos possam prosperar. Com o lançamento do ‘Eu Posso’ para pessoas com deficiência, reafirmamos que o futuro da nossa cidade só será justo e desenvolvido se for também inclusivo”, destaca o secretário.

Serviço – 50 anos do Sine

Feirão da Empregabilidade Inclusivo e lançamento do edital do microcrédito social “Eu Posso” exclusivo para pessoas com deficiência

Data: Terça-feira, dia 07-10-2025

Horário: 9h às 14h

Local: Sesc, localizado na Rua Desembargador Souto Maior, 281, Centro