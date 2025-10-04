Paraíba registra recorde de doações de córneas no mês de setembro

Paraíba registra recorde de doação de córneas no mês de setembro. Divulgação/Governo da Paraíba

A Paraíba registrou 43 doações de córneas no mês de setembro, sendo o maior número contabilizado na Central de Transplantes do estado. Em comparação com o ano passado, o aumento foi de 377%.

De janeiro até setembro de 2025, o estado registrou 188 doações de córneas. O número supera o total de 2024, quando foram registradas 155 doações. Segundo o Governo da Paraíba, o aumento é resultado do trabalho de sensibilização junto às famílias doadoras.

A diretora da Central Estadual de Transplantes, Rafaela Dias, destacou que o resultado reforça o protagonismo da Paraíba no cenário nacional: “Esse número histórico alcançado em setembro mostra que a sociedade paraibana está cada vez mais consciente sobre a importância de dizer ‘sim’ à doação. Cada córnea doada representa a chance de devolver a visão e transformar a vida de quem espera por esse gesto de solidariedade”, afirmou.

Apesar do grande número de doações, 567 pessoas ainda aguardam na lista de espera por um transplante de córnea. Neste ano, 139 pacientes foram beneficiados com a cirurgia na Paraíba.