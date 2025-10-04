Paraíba alcança recorde histórico em doações de córneas no mês de setembro — Governo da Paraíba

A Central de Transplantes da Paraíba atingiu em setembro um marco histórico no quesito doação de tecidos. Foram registradas 43 doações de córneas em um único mês, o maior número já contabilizado no estado. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de 377%.

De acordo com dados do setor de estatística da Central, de janeiro até agora, já são 188 doações de córneas realizadas em 2025, número que supera o total de 2024, quando foram doadas 155 córneas. O crescimento demonstra o engajamento da rede hospitalar e o resultado do trabalho de sensibilização junto às famílias doadoras.

Segundo a Central Estadual de Transplantes, o aumento expressivo é reflexo de uma política contínua de investimento em capacitação das equipes hospitalares, fortalecimento do diálogo humanizado com familiares e campanhas educativas voltadas para a importância da doação de órgãos e tecidos.

A diretora da Central Estadual de Transplantes, Rafaela Dias, destacou que o resultado reforça o protagonismo da Paraíba no cenário nacional. “Esse número histórico alcançado em setembro mostra que a sociedade paraibana está cada vez mais consciente sobre a importância de dizer ‘sim’ à doação. Cada córnea doada representa a chance de devolver a visão e transformar a vida de quem espera por esse gesto de solidariedade,” pontuou.

Apesar do número elevado de doações, 567 pessoas ainda aguardam na lista de espera por um transplante de córnea. Este ano 139 pacientes já foram beneficiados com a cirurgia na Paraíba.

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), segue ampliando esforços para reduzir o tempo de espera por transplantes e garantir assistência integral às pessoas que dependem desse tratamento. O recorde em setembro reafirma a Paraíba como referência no Nordeste em ações de captação e doação de órgãos e tecidos.