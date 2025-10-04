GESTÃO MUNICIPAL INSTALA DOIS NOVOS MATA-BURROS NA ESTRADA DA FAIXA

sábado, outubro 4, 2025
A Gestão Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (Semopit) desde janeiro 2021 realiza a recuperação, reconstrução e implantação de novos mata-burros na zona rural do município.


“Em dezessete meses e meio de gestão já foram recuperados, reconstruídos e/ou implantamos 23 mata-burros”, frisou o prefeito Jackson Dantas, mostrando que, desta vez, os novos equipamentos foram instalados na estrada da Faixa.


Ainda de acordo com o gestor municipal, a gestão direciona atenção especial ao homem e mulher do campo, pois é da zona rural de onde vem boa parte das riquezas de São José do Seridó, e é na zona rural onde grande parte da população local está concentrada.


“A recuperação, reconstrução e implantação de mata-burros diminui as distâncias entre as comunidades rurais e zona urbana, e melhora a mobilidade dos são-josé-seridoenses que transitam diariamente nas estradas vicinais de nosso município”, encerrou o prefeito Jackson Dantas.



