GESTÃO MUNICIPAL INSTALA DOIS NOVOS MATA-BURROS NA ESTRADA DA FAIXA

A Gestão Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (Semopit) desde janeiro 2021 realiza a recuperação, reconstrução e implantação de novos mata-burros na zona rural do município.





“Em dezessete meses e meio de gestão já foram recuperados, reconstruídos e/ou implantamos 23 mata-burros”, frisou o prefeito Jackson Dantas, mostrando que, desta vez, os novos equipamentos foram instalados na estrada da Faixa.





Ainda de acordo com o gestor municipal, a gestão direciona atenção especial ao homem e mulher do campo, pois é da zona rural de onde vem boa parte das riquezas de São José do Seridó, e é na zona rural onde grande parte da população local está concentrada.





“A recuperação, reconstrução e implantação de mata-burros diminui as distâncias entre as comunidades rurais e zona urbana, e melhora a mobilidade dos são-josé-seridoenses que transitam diariamente nas estradas vicinais de nosso município”, encerrou o prefeito Jackson Dantas.







CONTEÚDO RELACIONADO





