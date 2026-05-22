Semob-JP divulga operação especial de transporte público para os dias 04 e 05 de agosto

Em função do ponto facultativo e do feriado municipal, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) informa que ocorrerá alteração na operação do transporte público coletivo na Capital nos dias 04 e 05 de agosto. A medida garante o atendimento à população, considerando também a realização do show de Roberto Carlos, que marca o dia festivo em que se comemora os 440 anos da cidade, no Busto de Tamandaré.

Na véspera do feriado, segunda-feira (4), foi decretado ponto facultativo pela Prefeitura de João Pessoa. Com isso, a operação do transporte público contará com 83 linhas de ônibus em circulação, ou seja, todas as que normalmente rodam em dias úteis.

Já na terça-feira (5), quando João Pessoa completa 440 anos de fundação e Dia de Nossa Senhora das Neves, padroeira da Capital, será adotado o mesmo quadro referente a um domingo, com cerca de 45 linhas em circulação durante o dia.

No entanto, devido ao grande fluxo de pessoas esperado para o show gratuito de Roberto Carlos, que acontece à noite na Orla entre Cabo Branco e Tambaú, a Semob-JP montou uma operação especial de transporte para facilitar a ida e o retorno do público ao evento.

“Estamos trabalhando para garantir que o transporte coletivo funcione com eficiência, principalmente para quem vai prestigiar as comemorações do aniversário da cidade. O reforço de frota será feito de forma estratégica, conforme a movimentação de passageiros”, destacou o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE.

A Semob-JP reforça a importância do uso do transporte coletivo como alternativa segura, econômica e sustentável para quem deseja participar da festa sem transtornos.

Linhas que passam pela região da Orla (Cabo Branco/Tambaú):

507 – Cabo Branco

510 – Tambaú

508 – Cabo Branco/Penha

1500 e 5100 – Circulares

5600 – Mangabeira Shopping

Além disso, ônibus extras estarão disponíveis no local para o retorno da população, sendo inseridos na operação conforme a demanda observada em tempo real pelos agentes de transporte da Semob-JP.