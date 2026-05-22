Saúde participa da plenária do ODE em Barra de Santa Rosa e assina ordem de serviço para implementação do Centro de Hemodiálise de Picuí

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) participou, nessa quinta-feira (31), da audiência pública regional do Orçamento Democrático Estadual (ODE), na cidade de Barra de Santa Rosa, onde foi assinada pelo governador da Paraíba, João Azevêdo, a ordem de serviço para implementação do Centro de Hemodiálise do município de Picuí e os convênios para ampliação de ações assistenciais voltadas a atender toda a população da 4ª Região de Saúde.

O Centro de Hemodiálise que será implantado no município de Picuí, contará com 11 leitos de tratamento, sendo um destinado a portadores de Hepatite C e outro a portadores de Hepatite B. O serviço irá operar no prédio onde, atualmente, funciona o Hemonúcleo da cidade, que passará por reforma e adequação. A obra tem um investimento de mais R$ 900 mil, provenientes do tesouro estadual.

De acordo com a secretária executiva de Saúde, Renata Nóbrega, o equipamento é mais um progresso para a regionalização da saúde. “Continuamos avançando na interiorização da assistência especializada, desta vez, assinando uma importante ordem de serviço que proporcionará atendimento qualificado aos pacientes renais crônicos da 4ª Região de Saúde. Com isso, nós estamos reforçando o compromisso do Governo do Estado em descentralizar a saúde da Paraíba, levando os serviços para mais perto da população”, explicou.

Na ocasião, também foram firmados convênios para ampliar as ações assistenciais realizadas pela unidade mista de Pedra Lavrada, no valor de R$ 1,2 milhão, e para o custeio da manutenção do hospital municipal de Cuité, no valor de R$ 1,7 milhão, totalizando R$ 2,9 milhões em investimentos na saúde da região.

“São investimentos importantes para a população do Curimataú Paraibano, que irão refletir diretamente no cuidado prestado e na qualidade dos serviços de saúde. Estamos falando de incentivos necessários para ampliação de ações e manutenção de equipamentos que possibilitam o acesso e o atendimento qualificado aos usuários”, acrescentou Renata Nóbrega.

As plenárias do ODE 2025 seguem até o final de agosto, a próxima audiência acontece nesta sexta-feira (1), em Bananeiras, e a SES estará presente para entrega de mais serviços e investimentos para a Saúde da Paraíba.