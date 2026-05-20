Prefeito entrega praça no Alto do Mateus e abre intensa agenda de inauguração de obras e serviços

No mês de aniversário de 440 anos de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena estará cumprindo uma agenda intensa de entrega de obras e serviços em todas as regiões da cidade. O pontapé inicial ocorreu nesta sexta-feira (1º), com a inauguração da Praça Antônio Mariz, no bairro Alto do Mateus. Essa é a 18º praça entregue pela gestão municipal, desde 2021.

O equipamento dispõe de todos os equipamentos e espaços para o convívio social dos moradores, incluindo academia da terceira idade, playground, áreas verdes, bancos e iluminação em LED. A Prefeitura ainda conta com outras 13 praças com obras em andamento ou contratadas.

“A partir deste momento, nossa gestão se dedica integralmente a João Pessoa, buscando aprimorar a qualidade de vida dos cidadãos em todos os aspectos. Entregamos, com satisfação, no Alto do Mateus, um equipamento destinado à convivência social, à prática de esportes e à promoção da saúde. Essa realização nos enche de alegria, e vislumbramos, simultaneamente, outra obra municipal que trará novos benefícios”, afirmou Cícero Lucena, se referindo a um Polo de Costura que está sendo construído ao lado do espaço entregue.

A Praça Antônio Maria foi orçada em R$ 340 mil para atender as necessidades da comunidade, abrangendo áreas destinadas a idosos, jovens, crianças e animais de estimação. De acordo com o secretário de Infraestrutura da Capital, Rubens Falcão, nesse mês de agosto, outros dois equipamentos também serão entregues para a população da Capital.

“Durante as atividades programadas para o mês de agosto, serão entregues a Praça da Esperança e a Praça do Colinas do Sul. Ao todo, serão 29 dias de eventos, entre inaugurações e ordens de serviço. Desta forma, iniciamos hoje as comemorações do aniversário da cidade com o pé direito”, disse o secretário.

No Alto do Mateus, são mais de R$ 31 milhões que estão sendo investidos em obras de infraestrutura, incluindo a totalidade das ruas pavimentadas, reconstrução de escola, cozinha comunitária, entre outras. A professora Lúcia Raquel disse que o bairro vive um momento onde o cuidado tem sido pleno e ressaltou a qualidade das obras públicas.

“Acho que é tudo que os moradores precisam e querem – é uma praça como essa, é calçamento. E estou vendo muita coisa sendo feita aqui no nosso bairro. A Prefeitura de João Pessoa está de parabéns e eu espero que continue assim, porque tem criança, adulto e idoso – todos se beneficiam”, agradeceu a moradora.

Confira todas as intervenções da Praça Antônio Mariz:

Empraçamento;

Academia da Terceira Idade;

Implantação de playground;

Implantação de playdog;

Implantação de bancos em madeira;

Execução de calçada de passeio;

Iluminação em LED;

Plantio de grama;

Acessibilidade.

Confira todas as obras de infraestrutura realizadas ou em andamento no bairro Alto do Mateus:

Pavimentação em paralelepípedos: bairro 100% fechado

Ruas inauguradas: 49

Ruas contratadas: 52

Valor: R$ 23.585.000,00

Pavimentação asfáltica:

Rua Oswaldo Coutinho

Valor: R$ 234.183,00

Escolas:

Escola Luiza Lima Lobo – concluída (R$ 1.328.000,00)

Escola Severino Patrício – concluída (R$ 1.184.000,00)

Escola João XXIII – 1ª etapa – em andamento (R$ 3.165.281,33)

Outras obras:

Polo de Costura – em andamento (R$ 497.500,00)

Cozinha Comunitária do Alto do Mateus – em andamento (R$ 793.690,57)