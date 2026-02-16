‘Ninhos do Saber’ promovem inclusão, inovação e desenvolvimento integral desde a primeira infância

As crianças são o futuro da sociedade e precisam ter uma educação que desenvolva todo o seu potencial para o exercício pleno da cidadania. Este é um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece que toda criança tem direito à educação, com foco no desenvolvimento pleno e na preparação para a vida cidadã. O documento também define que a educação infantil, destinada a crianças de 0 a 5 anos, compreende as etapas de creche e pré-escola.

Seguindo essas diretrizes, a Rede Municipal de Ensino de João Pessoa tem estruturado sua educação infantil em duas etapas principais: ‘Ninhos do Saber’, voltados para crianças de até 3 anos, e pré-escolas, que atendem crianças de 4 e 5 anos, preparando-as para o ensino fundamental. Nos ‘Ninhos do Saber’, as atividades priorizam o desenvolvimento integral, físico, cognitivo, social e emocional, enquanto as pré-escolas trabalham a aprendizagem, a socialização e a autonomia.

Além dessa divisão por faixa etária, João Pessoa investe em programas que garantem qualidade, inclusão e inovação no ensino. Entre eles, estão o programa ‘Educador Social Voluntário’, que assegura acompanhamento especializado para crianças com necessidades específicas, em articulação com as áreas de saúde e assistência social, e o premiado ‘Criança Alfabetizada’, que fortalece a construção da leitura e escrita desde a Educação Infantil, garantindo uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade.

Atualmente, a capital paraibana conta com 100 ‘Ninhos do Saber’ e 47 escolas com turmas de Educação Infantil, totalizando 147 unidades que acolhem cerca de 18 mil crianças. Todas funcionam em tempo integral, das 7h às 17h, e contam com uma equipe formada por mais de 1.800 profissionais da Educação Infantil e 700 educadores sociais voluntários, além de apoio multidisciplinar.

A diretora do Departamento de Educação Infantil da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), professora Drª Maria Sonaly Machado de Lima, destaca que o objetivo é garantir uma base sólida para toda a trajetória escolar. “A educação infantil é a base que sustenta todas as habilidades futuras, linguagem, cognição, socialização e autonomia. É nessa fase que se formam os fundamentos para a cidadania. João Pessoa tem feito investimentos estruturais e pedagógicos que asseguram um ensino de qualidade, com inclusão e inovação”, declarou.

Estrutura moderna e atendimento integral – Nos ‘Ninhos do Saber’, a rotina inclui atividades pedagógicas, acompanhamento nutricional, espaços lúdicos planejados e projetos de alfabetização. As unidades também são referência na inclusão. A diretora do Ninho do Saber Arlete Nunes, no bairro do Geisel, Edizelda Rodrigues de Almeida Andrade, explica o compromisso de todos os profissionais que atuam no ensino infantil.

“Temos educadores sociais que cuidam, protegem e estimulam essas crianças. Também contamos com professores de referência e atendimento educacional especializado, que olham para as habilidades de cada criança e potencializam seu desenvolvimento diário. Hoje, atendemos 34 crianças público-alvo da educação especial, e isso só é possível graças a uma equipe comprometida”, destacou.

Inclusão e desenvolvimento desde cedo – O programa Educador Social Voluntário, pioneiro no Brasil, é um dos diferenciais da rede. Ele garante apoio especializado para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e outras condições, permitindo que elas participem plenamente das atividades escolares.

A professora do Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Ninho do Saber Arlete A. Nunes, Ana Patrícia dos Santos Marinho, explica que a parceria escola, gestão e família é uma tríade importante para o desenvolvimento das crianças.

“As cuidadoras têm liberdade para nos informar tudo sobre a rotina da criança, registram em diários de bordo e trocam informações diariamente. Isso nos ajuda a trabalhar as dificuldades e potencializar as habilidades. Aqui, tudo é feito em conjunto: escola, gestão e família”, afirmou a professora.

Sayonara Galvão Duarte, educadora social há quase três anos, reforça: “Aprendemos muito com as crianças. É gratificante ver a evolução delas. Não é só cuidar, é ensinar autonomia e preparar para a vida”, disse.

Reconhecimento das famílias – Para os pais, a confiança na Rede Municipal de Ensino é um diferencial. Klívia Falcão, mãe de Samuel, de 5 anos, aluno do Ninho do Saber Arlete Nunes, relata: “No início tive medo de colocar meu filho na escola, mas na primeira reunião me senti segura. Vi um ambiente organizado, limpo, com cuidadoras que realmente cuidam”, declarou.

A mãe de Samuel destacou que frequentar o Ninho do Saber foi um divisor de águas na vida do filho. Klívia afirmou que ele está com mais autonomia e a família satisfeita com a evolução do menino. “O desenvolvimento dele é visível. Hoje está mais independente, se alimenta sozinho e interage melhor com os colegas. Essa convivência ajuda na evolução dele e tranquiliza a família”, assegurou.

Essa percepção também é confirmada por outras famílias, que afirmam que a rede municipal oferece um atendimento que supera o de escolas particulares, especialmente pela presença de educadores sociais e estrutura adequada para crianças com e sem deficiência. Além disso, as gestoras destacam que os educadores sociais passam por formação inicial e continuada.

Modelo reconhecido nacionalmente – A qualidade da educação infantil de João Pessoa já rendeu à cidade reconhecimento nacional. O Município foi certificado como ‘Cidade Amiga do Autismo’ e premiado pelo programa Criança Alfabetizada, que atua diretamente nos pilares da leitura e escrita desde os primeiros anos escolares.

“O que vemos é um trabalho coletivo, com gestão, professores, cuidadores e famílias unidos. Esse modelo garante inclusão, inovação e cidadania desde cedo”, resume a diretora Maria Sonaly.

Com infraestrutura moderna, programas inovadores e forte integração entre profissionais e famílias, João Pessoa mostra como a educação infantil pública pode ser referência em qualidade e inclusão, formando cidadãos desde os primeiros anos de vida. Assim, a gestão cuida desde os primeiros passos, e proporciona um futuro com oportunidades iguais para todos os pessoenses.